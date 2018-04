Publié le 05 avril 2018 par admin

Guillaume Jan, programmateur à l’Arvest de Pleyben, nous présente l’affiche de ce nouveau rdv finistérien. “Soif de son” aura lieu ce samedi 7 avril à Pleyben. Découverte de la programmation dans cette émission !

Toutes les infos pratiques : https://www.facebook.com/events/1984344351606304/

Une programmation éclectique, pour un public électrique ! A l’affiche : BOPS, EZPZ, Fuzzy Vox, La Perdrix

Bops

En plus d’avoir le même sang, il semblerait que la fratrie BOPS partage aussi le même amour pour les mélodies entêtantes et les spasmes électriques.

D’une comptine surf sous adrénaline à un titre garage noyé de chœurs, il n’y a qu’un pas !

Nourrit au biberon des sixties, les BOPS ont eu le temps de digérer les harmonies des Beach Boys et la pop des Kinks avant de s’attaquer aux sons tonitruants de Ty Segall et Girl band.

EZPZ

Ces 4 francs-tireurs métissent le hip hop et le swing dans une ambiance jouissive et électrique !

En anglais dans le texte, leur rappeur survolté transcende son public tandis que les musiciens plantent un décor cinématographique entre saloon enfumé et cartoon déjanté.

Fuzzy Vox

Le dernier bastion du Rockʼn Roll est sur le point de tomber, et pourtant, un petit groupe d’irréductibles Joinvillais résiste encore et toujours à lʼenvahisseur électronique. Les Fuzzy Vox, préférant mourir plutôt que de sacrifier leurs guitares et leurs costumes zébrés, nʼont plus besoin de prouver quʼil sont la sensation rock la plus excitante du moment. Malgré tout, après « NO LANDING PLAN » (2016, enregistré à L.A) cʼest avec un EP « BA-DA-BOOM » (sortie Octobre 2017) que lʼindomptable power- trio pénètre dans la cour des grands, tutoyant Miles Kane et Dr Feelgood. Véritables piles électriques sur scène détruisant tout sans concession, leur meilleure arme reste leur capacité à écrire des chansons, petits trésors « kinksiens » chantables instantanément et dont ils maitrisent la recette: ils sont tombés dedans quand ils étaient petits.

La Perdrix est le parfait point de convergence entre énergie, variété et générosité. La Funk, la House et la Techno sont les trois axes qui forment son Triangle des Bermudes auditif . Plus qu’un enchaînement, il opère un furieux jongle lors de ses sets, switchant entre les genres au gré de ses envies et de son feeling.

Membre actif de La Singerie, c’est dans la même dynamique qu’il organise ses soirées : de la chaleur, de la liberté et du fun, tout simplement – ou comme il le dit lui-même : « à la cool » ! Grâce à leurs fréquentes soirées et afters qui se sont déroulés dans des lieux variés et atypiques allant de la vieille carrière aux dunes en bord de mer en passant par des bunkers abandonnés, c’est tout naturellement que ce jeune collectif vieux d’un an a fait du bruit en Bretagne. Il va sans dire que chaque lieu avait son ambiance et qu’il fallait donc pour La Perdrix et ses acolytes varier les styles pour entrer en communion avec eux, c’est pourquoi il jouit aujourd’hui d’une large palette de musiques utile en toutes circonstances.