Publié le 05 avril 2018 par admin

Jusqu’en novembre, le manoir de Kernault à Mellac expose des odeurs. “Né pour sentir” et “Les nouveaux-nez” (pour les plus jeunes) composent ce double parcours d’exposition au fil d’un sens façonné par la culture : l’odorat.

Les parfums, les effluves, les senteurs… ce qui les rend agréables ou nauséabonds est tellement subjectif et variable d’une personne à l’autre qu’il y a forcément matière à discuter. Nous attachons des souvenirs aux odeurs, comme l’a si bien imagé Marcel Proust avec sa fameuse petite madeleine. Nous sommes culturellement conditionnés pour apprécier ou rejeter tel ou tel parfum, mais notre histoire personnelle joue aussi son rôle.

Une scénographie unique en son genre

Et les odeurs sont rarement mises en exposition. La scénographie olfactive est la spécialité d’une association belge Apex, à qui le manoir de Kernault a confié la proposition de cette année, à découvrir jusqu’au 4 novembre 2018. Une exposition tout public “Né pour sentir”, dans le manoir, décline pour les visiteurs les facettes de l’odorat : parfumerie, oenologie, physiologie du nez, rôle du cerveau dans l’olfaction, mémoire et odorat, odeurs et animaux sociaux …

L’exposition est (forcément) très interactive et ludique ; il faut parfois deviner ce qu’on sent, et on peut être fort surpris, nos sens nous trompent !

Elle est assortie de visites thématiques, visites “flash” ou d’ateliers (savonnerie, miel et apiculture) en particulier pendant les vacances.

Expo expérience testée auprès des tout-petits

Dans l’annexe du manoir, ce sont les plus jeunes qui sont invités à explorer “Les nouveaux-nez”. Cet espace parsemé d’ateliers est une expo expérience qui a pu être préalablement testée par l’équipe de médiation culturelle de Kernault, auprès de 8 familles avec des enfants de 3 à 6 ans. Invités à se déguiser, à manipuler, à inventer, les jeunes visiteurs et leurs parents ou grand-parents ont pu faire remonter leur ressenti, leurs impressions et permettre des adaptations.

Exposition de Chemins du patrimoine en Finistère, à voir jusqu’au 4 novembre 2018.