Ty Créa et Ty Lien sont deux associations nées au lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin dans l’idée d’animer le territoire et d’inviter les citoyens à participer collectivement à la vie démocratique et économique locale.

Tiers-lieu et aide à la gestion de projet

Au départ, les enseignants du BTS DATR (Développement et aménagement des territoires ruraux) ont invité les étudiants à créer un tiers-lieu ouvert à tous les acteurs du territoire pour développer des projets communs ou profiter d’un espace de travail partagé. Le projet se poursuit d’une année scolaire à l’autre, au gré des différentes promotions. Il s’agit à la fois une action pédagogique et d’une animation de territoire bien réelle puisque ce tiers-lieu accueille régulièrement des membres extérieurs au lycée : associations, entrepreneurs, particuliers…

Au-delà d’un lieu (pour l’instant le lycée), Ty Créa est désormais une association au sein de laquelle les étudiants mettent leurs compétences de gestion de projet au service de tout porteur qui souhaite se faire aider. Les acteurs de Ty Créa peuvent travailler à distance via des outils numériques collaboratifs comme Loomio.

Actuellement, ils travaillent par exemple sur un projet de jardin partagé.

Contactez Ty Créa : btsdatr@lyceedelaulne.fr

Lecture en partage et recyclage

Ancien enseignant du lycée, militant du mouvement Nuit debout, Claude Teilhat a souhaité créer des boites à livres pour permettre aux habitants de s’échanger des bouquins mais aussi des conseils de lecture. Ainsi est née Ty lien, une autre association, qui s’est appuyée sur l’accompagnement de Ty Créa. Ce sont des réfrigérateurs récupérés et dépollués qui sont transformés (y compris par les membres du tiers-lieu) pour accueillir des livres. Les frigobiblios fleurissent partout : en ville, au bord du canal de Nantes à Brest… On y prend ou on y dépose des bouquins librement.

L’opération a fait des émules puisque l’association Polysonnance a aussi lancé des frigobiblios. Et elle s’étend aux communes voisines : le prochain frigo sera inauguré le 20 avril 2018 à 18h30 à Port-Launay.

Ty lien a d’autres projets : la récupération et valorisation de vélos au profit des étudiants du BTS, la création de boites à dons…

Contactez Ty Lien : associationtylien@gmail.com

Organisations horizontales

Les deux associations ont aussi en commun leur fonctionnement horizontal, sans hiérarchie : la direction est collégiale. Les décisions sont prises par vote ou par consensus entre tous les membres/participants. Il n’y a pas de président. Juste un trésorier pour les comptes et un référent pour chaque projet.

