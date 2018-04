Publié le 06 avril 2018 par admin

Jardins de tomates est un réseau national de jardiniers amateurs de tomates. Il en existe de nombreuses espèces : un patrimoine que ces “tomatologues” veillent à préserver dans leurs potagers conservatoires.

Ils dispensent aussi des conseils pour réussir à faire pousser les tomates. Tout un art…de la patience !

Et bien sûr, ils ont toujours une recette pour les déguster !

Jean André, jardinier en presqu’île de Crozon, est l’un des membres de cette association. Consoude et Prêle sont de bons adjuvants pour préserver la tomate des maladies.

En Finistère, mieux vaut choisir des variétés semi-précoces, meilleures au goût et plus résistantes… et les cultiver sous serre pour éviter que le mildiou ne s’y attaque !