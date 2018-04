Publié le 06 avril 2018 par admin

Concerts

Vendredi 6 avril 2018

Albin de la Simone (chanson pop) au théâtre de Cornouaille à Quimper.

Red Bull Music x Astropolis : Une Nuit avec Krikor + FunkinEven + Condor au Vauban à Brest.

Samedi 7 avril 2018

Gunwood (blues) + No Moneys kids (electro blues) au Run ar Puns de Châteaulin

Soif de Son #1 : Bops (rock) + Fuzzy Vox (rock garage) + EZPZ (hip-hop balkanique) + La Perdrix (singerie crew electro) à l’Arvest de Pleyben.

Les années 80 au Parc de Penvillers à Quimper

Dimanche 8 avril 2018

Journée artistique & culturelle : Tremplin + Cédric Shéva (trip-hop) + Nutty (trip hop electro breakbeat) + Camille Rodriguez (ambiant electronica) + Dj Will (funk) + Radio Lune (disco house) au plateau des Capucins à Brest

Concert au chocolat au théâtre de Cornouaille à Quimper, violoncelle et piano : Robert Schumann (1810-1856), Fantasiestücke op.73, Ludwig van Beethoven (1770-1827), Sonate n°3 op.69, Sergueï Rachmaninov (1873-1943), Sonate en sol mineur op.19

Visites, conférences, ateliers

Les journées européennes des métiers d’art ont lieu partout en France et le Parc naturel régional d’Armorique propose à l’occasion un parcours de l’artisanat d’art en circuit-court. Dix artisans – sculpteurs, potières, céramistes, cellier-harnacheur, bijoutier-fondeur, tourneuse sur bois – ouvrent les portes de leurs ateliers, et deux collectifs d’artistes et d’artisans d’art reçoivent le public les 7 et 8 avril 2018.

Des projections du documentaire Sacrée musique, suivies de rencontres avec Olivier Bourbeillon, le réalisateur de ce film sur l’atypique chef d’orchestre Jean-Christophe Spinosi et l’Ensemble Matheus : samedi 7 avril 2018 à 17h30 au cinéma Le Grand bleu à Carhaix (projection sans rencontre – Concert de l’Ensemble Matheus au Glenmor à 20h30), mercredi 11 avril 2018 à 20h15 à l’Arthus Ciné à Huelgoat et le jeudi 12 avril 2018 à 20h30 à l’Image de Plougastel-Daoulas.

Salons, foires, brocantes…

A Logonna-Daoulas, le salon du bien-être est de retour et a lieu les 7 et 8 avril 2018 à la salle Kejadenn. Entrée gratuite.

Une quarantaine d’exposants en aromathérapie, naturopathie, hypnothérapie, art-thérapie, massages de plusieurs sortes, réflexologie mais aussi cosmétiques, y compris à faire soi-même, seront présents pour vendre leurs produits et services.

Il proposeront également des conférences et ateliers.

L’APE de Châteaulin organise une bourse aux vêtements le dimanche 8 Avril 2018. Ouvert à tous, gratuit, de 9h30 à 15h à l’espace Coatigrac’h.