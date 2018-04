Publié le 09 avril 2018 par admin

L’association Défi santé nutrition est née à Brest en 2003 dans le but de faire connaître et appliquer le Programme national nutrition santé (PNNS). Ses professionnels proposent ateliers et formations pour (ré) apprendre à bien se nourrir, comprendre le fonctionnement de son corps et rester en bonne santé.

Marjorie Lavaud, diététicienne nutritionniste, nous explique ses missions et nous donne quelques conseils de base en matière d’alimentation, d’hygiène de vie, d’exercice physique.

C’est bien beau de vouloir suivre les conseils du PNNS : “manger mieux” et “bouger plus”, mais comment faire concrètement au quotidien, en tenant compte de ses contraintes et de son environnement ?

L’association Défi santé nutrition a été créée pour cette raison. Elle intervient potentiellement dans toute la France, directement ou par le biais de ses intervenants : médecins, diététiciennes, éducateurs physiques, psychologues, spécialistes du sommeil…

Un large champ d’action

Il s’agit de prévention en matière d’alimentation, mais aussi de tous les domaines connexes : l’activité physique, la qualité du sommeil, l’état psychique. Car tout est lié. La sédentarité suppose une certaine façon de se nourrir, différente de celle d’un sportif ou d’un travailleur de force. La prévention des maladies cardiovasculaires est liée à celle du surpoids et de l’obésité, mais aussi des autres aspects de la vie quotidienne.

Toucher tous les publics

Défi santé nutrition intervient sur différentes thématiques : éducation et santé, jeunesse et famille, insertion et précarité, sport et santé, santé au travail, seniors et personnes âgées. Elle peut passer aussi bien par des ateliers dispensés au sein de structures (écoles, Ehpad, foyers de vie) que par des formations professionnelles, des conférences ou des programmes intermédiaires comme Coeur actif (7 séances d’activité physique et 3 séances de discussion).

Parfois, il s’agit juste de retrouver ses sensations : faim, satiété, plaisir de la dégustation pour ne plus manger machinalement, en avalant sans y penser. Certains ateliers sont consacrés à la cuisine, à la découverte sensorielle des aliments, d’autres aux rapports entre sommeil et nutrition.

Le site web de Défi santé nutrition

La page Facebook de l’association

Le PNNS

Playlist de l’émission

François Morel, Selon la police. Au Quartz à Brest du 17 au 19 avril 2018.