Publié le 09 avril 2018

Dans la 48e de L’instant C, Fred et Maud sont les invités de Patrice et Sébastien, pour évoquer le Brest Tattoo Fest.

Cette première convention tatouages en Finistère aura lieu samedi 14 et dimanche 15 avril à L’Avel Vor de Plougastel-Daoulas.

Tatouages, piercings et concerts au programme !

Dans ” Le Coin lecture et autres lichouseries “, on parle du Tremplin Tagada tsoin tsoin à L’Hôpital Camfrout le samedi 14 avril. Et surtout au phoner le chanteur brestois Sane Hassan, qui présente son prochain album ” L’inoubliable “. En exclusivité le titre ” Le supermarché “.

Programmation musicale : Social Distortion ” Still Alive “, The Dandy Wharhols ” Bohemian like you “, Sane Hassan et Jacques Higelin ” Je suis mort qui, qui dit mieux “.

Bise à l’oeil