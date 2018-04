Publié le 10 avril 2018 par admin

Créé en 1968, le lycée agricole public de l’Aulne à Châteaulin célèbre le 21 avril 2018 50 années de formation à l’horticulture, au paysage, aux services à la personne, et d’animation de son territoire rural.

Le lycée a vu le jour au sein d’une vague de création d’établissements d’enseignement agricole voulue par Edgard Pisani. Il s’agissait de professionnaliser une agriculture totalement refondue dans les années 1950-60, période d’industrialisation de la production.

Adaptations aux mutations agricoles et rurales

Depuis, d’autres mutations ont marqué le secteur agricole et le lycée de l’Aulne s’y est adapté. Comme son partenaire, le centre de formation de Kerliver à Hanvec, l’établissement de Châteaulin a notamment introduit les techniques d’agro-écologie dans son enseignement. Ses formations horticoles s’intéressent au végétal dans son ensemble et plus seulement aux fleurs. Les aménagements paysagers doivent aussi tenir compte de la réduction des surfaces de jardins et s’orienter davantage vers la végétalisation plutôt que la construction de murets. Même l’option art floral a suivi les nouvelles tendances…

Le lycée est aussi un centre de recherche et développement et d’expérimentation au service des professionnels de l’agriculture. Il a par exemple testé la culture sous serre des morilles ou l’utilisation d’insectes auxiliaires pour la culture des fraises.

L’enseignement public agricole est pluridisciplinaire et le contrôle continu y tient une place importante.

La ruralité dans son ensemble

Le lycée forme environ 300 élèves et étudiants chaque année, du CAPA au BTS, et pas seulement en production horticole mais aussi en techniques de vente des produits de jardins, services à la personne et animation des territoires en milieu rural. Le BTS développement et animation des territoires ruraux (DATR) est ainsi à l’origine du projet de tiers-lieu et de l’association Ty Créa qui le pilote.

Le lycée agricole de l’Aulne est d’ailleurs largement ouvert vers les partenaires de son territoire qui interviennent notamment dans les projets pédagogiques : entreprises et commerces, associations comme Polysonnance ou le cinéma Agora, ou établissements publics comme le parc naturel régional d’Armorique.

Un cinquantenaire ouverte à tous

Le 21 avril 2018, de 14h30 à 17h30, pour fêter ses 50 ans, le lycée s’ouvre au public qui pourra découvrir les ateliers au travers d’un parcours botanique ludique et esthétique, de mises en scène paysagères : jardin médiéval, maison abandonnée réinvestie par la végétation, jardin accessible… Des animations, expositions, témoignages, dégustations et ventes de produits compléteront le programme de cet anniversaire.

Toute l’année scolaire, les serres du lycée vous accueillent les jeudis et vendredis après-midi pour vous vendre les productions légumières, fruitières et horticoles des élèves.

