Le parc naturel régional d’Armorique lance un appel à initiatives sur son territoire. Le meilleur projet, choisi par les internautes et un jury, recevra 4000 € et le soutien technique du parc.

Tous les détails avec Jean-Jacques Barreau, directeur du parc et Katell Guillou, chargée de communication :

Les responsables d’associations et acteurs privés (créateurs ou entrepreneurs) peuvent proposer un projet jusqu’au 31 mai 2018.

La sélection interviendra en juin, juillet, août : les internautes seront invités à se prononcer sur les projets proposés et c’est un jury qui tranchera en fonction des dimensions citoyenne, sociale et durable du projet.

Le soutien se mettra en place en automne.

Appui technique et financier

Outre l’aide directe de 4000 euros, le parc naturel régional d’Armorique fournira son accompagnement en méthodologie de projet, communication, recherche de financements et organisation de la campagne de crowdfounding sur la plateforme qui s’adaptera le mieux au projet retenu.

Repérage et mobilisation

L’objectif est de mobiliser et de dynamiser les acteurs du parc. Cette opération, susceptible d’être renouvelée chaque année, permettra également aux élus de repérer d’autres projets qui mériteraient un soutien.

Deux réunions d’information sont organisées

Le 24 avril 2018 de 9h30 à 12h à Plounéour-Ménez

Le 27 avril 2018 de 14h30 à 17h à la maison du parc au Faou

Télécharger le cahier des charges et les détails de l’appel à initiatives