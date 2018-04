Publié le 10 avril 2018 par Animateur

Cette semaine dans l’album de la semaine nous allons aborder le nouvel album de Palatine qui porte le nom de Grand Paon De Nuit.

On y retrouve 11 morceaux chanté majoritairement en Français mais parfois en anglais comme dans City Of Light ou Golden Trinckets . Le quatuor Parisien nous livre un mélange à la croisé du rock et de la folk qui nous plonge dans beaucoup de morceaux une atmosphère abyssale, effet donné souvent grâce à une guitare mais aussi grâce à une rythmique lourde auquel viens s’ajouter une contrebasse qui vient donner une touche d’originalité à cette formation.

Ce groupe s’est formé en 2015 sous l’impulsion de Vincent et de Jean Baptiste. Ils se sont rencontrés en 2013 lorsqu’ils étaient dans deux projets différents. Vincent jouait dans Horla Patrie et Jean Baptiste dans Soole. À la suite de la dissolution de leurs projets respectif Vincent a d’abord commencé à composer seul puis avec Jean Baptiste et ils se sont vite rendu compte que travailler ensemble s’est révélé très naturel, l’idée d’un groupe à vite germée. Ils se sont alors entourés d’Adrien à la contrebasse qui jouait déjà avec Vincent dans sont anciens projets depuis 3 ans. Ils ont fait des maquettes et envoyés à des batteurs et c’est comme ça qu’ils ont rencontrés Toma.

Et c’est ainsi que 3 ans plus tard ils sortent leurs premier album qui est disponible sur le site du label