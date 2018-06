Publié le 04 juin 2018 par admin

La CLCV l’association consommation logement et cadre de vie fait le point avant l’été sur les droits et devoirs du vacancier en matière d’hébergement – meublé de tourisme en particulier – et de services des agences de voyage.

Même s’ils restent rares, les litiges liées aux séjours ou voyages peuvent vous gâcher les vacances. Valérie Boulc’h juriste de la CLCV nous livre quelques pistes pour éviter les mauvaises surprises ou obtenir réparation.

Les hébergement de vacances

Les “meublés de tourisme” désignent les logements meublés qui sont loués pour moins de 90 jours. Ils ne sont pas soumis à une réglementation spécifique. C’est donc le contrat qui va déterminer les droits et devoirs des deux parties. Il faudra donc le lire attentivement.

Avant de partir, envoyez vos questions par écrit (courrier ou mail) et conservez les réponses, n’hésitez pas à faire aussi des captures d’écran de l’annonce en ligne le cas échéant. En cas de non conformité du logement avec ce qui était annoncé, il faudra pouvoir prouver le décalage.

Une fois sur place, demandez à ce qu’un état des lieux contradictoire (en présence d’un représentant du propriétaire) soit fait au moins quand vous quittez le logement après vos vacances. Cela évitera qu’on retienne des sommes indues sur votre dépôt de garantie.

En ce qui concerne l’assurance du meublé, elle est généralement incluse dans votre contrat d’habitation classique, mais vérifiez tout de même auprès de votre assureur.

Vos droits en matière de locations de vacances

Le cas des locations de vacances entre particuliers

Agences de voyages et forfaits touristiques

Un forfait touristique a l’avantage de regrouper en un seul contrat plusieurs prestations (au moins deux) : déplacement, hébergement, voire activités et animations.

Mais le contrat est donc plus complexe (et il est important de bien le lire aussi). Renseignez-vous en particulier sur les conditions d’annulation, pour décider de souscrire ou non l’assurance annulation proposée par le voyagiste. Cependant, certaines cartes bancaires sont déjà associées à des contrats d’assurance annulation.

En cas de litige, quel tribunal ?

C’est majoritairement le tribunal du lieu du défendeur qui est retenu pour juger le litige (propriétaire du meublé tourisme ou siège de l’agence de voyage).

N’hésitez pas à consulter directement l’association CLCV qui tient des permanences à Châteaulin, Landerneau, Douarnenez, Carhaix, etc.

