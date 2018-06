Publié le 05 juin 2018 par admin

Le CAC Passerelle à Brest est né en 1988, dans un ancien murissoir de bananes. En 30 ans d’expositions et d’actions culturelles, le centre d’art contemporain a parcouru beaucoup de chemin, jusqu’à l’obtention du label officiel l’an dernier. Il retrace son passé lors de deux journées festives et artistiques les 8 et 9 juin 2018.

Festivités pour les 30 ans

Le centre d’art contemporain de Brest est né d’un projet associatif et du souhait de valoriser tous les arts et de créer entre eux des passerelles. Ce sera le cas lors de ces deux jours d’anniversaire, les 8 et 9 juin 2018 : concerts, ateliers et performances seront au rendez-vous avec la complicité des partenaires du Cac comme Astropolis, l’EESAB – site de Brest, l’Ensemble Sillages, Penn Ar Jazz, le Quartz, Scène nationale de Brest. L’entrée est gratuite.

Trois univers artistiques à découvrir tout l’été

Outre les performances, spectacles, ateliers et la table-ronde, les visiteurs pourront découvrir les trois expositions d’été du centre d’art :

Le sculpteur Morgan Courtois, avec It’s All Tied Up in a Rainbow, a composé un ensemble de pièces inédites réalisées à partir de photographies prises dans l’espace public et de sculptures de nus masculins, encadrées par une série de peintures en résine, comme la carte en relief d’une géographie imaginaire et sensible.

Deux sens du décoratif, proposition d’un collectif d’artistes : Jean-Marie Apriou, Ines Doujak, Than Hussein Clark, Thomas Jeppe, Anna Solal. Ils interrogent et explorent les notions d’embellissement et d’ornemental.

La Flotte Bleue de Laure Mathieu fait référence à différentes espèces animales ou végétales, maritimes ou aériennes, de couleur bleue, à la fois discrètes et disséminées, comme les lettres adressées par l’artistes à différents acteurs de Brest.

© Anna Solal