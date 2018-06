Publié le 07 juin 2018 par admin

Le 1er janvier 2019 l’interdiction de la vente des pesticides aux particuliers entre en application. L’opération “jardiner c’est naturel” le 10 juin 2018 à Hanvec va permettre aux jardiniers amateurs de changer leurs pratiques.

Depuis 2017, les espaces verts des communes sont entretenus sans produits phytosanitaires. Pour les particuliers, c’est donc à partir du 1er janvier 2019 que la vente des pesticides est interdite. Dès lors, comment cultiver son potager et apprendre à jardiner autrement ?

Une journée de conseils et d’animations

Voilà trois ans que l’enseignement agricole public local de Châteaulin-Morlaix-Kerliver, la maison de l’agriculture biologique du Finistère et les syndicats de bassin versant de l’Elorn et de Châteaulin, organisent l’opération “jardiner c’est naturel”. Cette année, c’est le dimanche 10 juin 2018 au Centre de formation de Kerliver à Hanvec (29) de 10h à 18h.

Au programme, des ateliers et démonstrations, conférences, visites et des stands de sensibilisation et de vente de plants et d’outils,

De nombreux thèmes traverseront la journée : la biodiversité au jardin et sa gestion différenciée, les oiseaux, les insectes, notamment les abeilles, les frelons asiatiques, l’agro-écologie, les plantes invasives, les méthodes naturelles de jardinage, la traction animale, le compost, l’absence de désherbage et le rôle des plantes adventices.

Du potager privé à l’agriculture bio

A découvrir en avant première, le film documentaire de Jean-Yves Collet Le Petit Peuple des Champs qui compare deux champs, l’un exploité en agriculture conventionnelle, l’autre en agriculture biologique.

Le syndicat du bassin de l’Elorn vous fera découvrir une prairie naturelle humide, lauréate du concours agricole des prairies fleuries : sa flore, le rôle des zones humides et les pratiques agricoles compatibles. Visites de 11 h à 12 h et de 14 h à 15 h ; prévoir des bottes.

Une action réalisée dans le cadre du plan Ecophyto 2.