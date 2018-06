Publié le 07 juin 2018 par admin

A la chute de l’Empire romain et au début du Moyen Âge, la péninsule armoricaine est habitée par les Bretons (ou Brittons) venus d’outre-manche. La troupe de reconstitution historique Letavia nous fait revivre cette époque méconnue.

Benjamin Franckaert est l’un des fondateurs et président de Letavia une troupe de reconstitution historique créée en mars 2007 dans le Finistère. Quand il reconstitue le passé, au Ve siècle de notre ère, il est le centemanus (équivalent du centurion) Morcant qui dirige les soldats “à la romaine”. Une trentaine d’autres bénévoles endossent différents personnages et fonctions : évêque, artisans …

A cette époque – d’Antiquité tardive ou de haut Moyen Âge – l’Europe était le théâtre de grands mouvements de populations ; des échos de l’intégration de ces “barbares” à l’Empire romain qui les avait invités à occuper certains territoires peu peuplés. C’est ainsi que les Francs venus d’Allemagne ont occupé l’est de la Gaule, et les Bretons ou Brittons – citoyens romains venus du sud de la Grande-Bretagne – se sont installés au nord-ouest de la Gaule, et en particulier dans la péninsule armoricaine. La transition entre la tradition romaine et l’organisation médiévale en petits royaumes va se faire progressivement.

Démarche scientifique

Pour reconstituer le passé, les membres de Letavia mènent leurs propres recherches, avec rigueur scientifique, parmi les textes et l’iconographie d’époque et les découvertes archéologiques. Ils fabriquent ou achètent les objets, costumes, matériels et tentes qu’ils utilisent, ils étudient les manœuvres militaires telles qu’on les pratiquait à l’époque, et ils s’entraînent à les reproduire le plus fidèlement possible.

L’intérêt est de reconstituer au plus près, voire de pratiquer l’archéologie expérimentale si des chercheurs le demandent. Le tout dans la bonne humeur, car les membres de Letavia s’amusent quand ils remontent le temps.

Transmission vivante

L’autre objectif de Letavia, comme des autres troupes de reconstitution historique, c’est aussi de transmettre. Les démonstrations de combats, de savoir-faire artisanaux, les fabrications d’outils ou d’équipements “à l’ancienne” ou les dégustations de plats d’époque, permettent une médiation scientifique particulièrement vivante.

Cette année, Letavia participe à la Fête des remparts de Dinan. Elle sera également en délégation à Carnuntum en Autriche cet été, à la Bouexière (Ille-et-Vilaine) les 8 et 9 septembre 2018, et les 15 et 16 septembre 2018 à Douarnenez, aux Plomarc’h, pour les journées du patrimoine (avec d’autres troupes de reconstitution historique).

En “débordant” vers le XIe siècle, Letavia participe aussi en octobre à la reconstitution de la bataille d’Hastings en Angleterre.

Playlist de l’émission

Elida Almeida, Forti Dor. A l’affiche du festival du bout du monde du 3 au 5 août 2018 en presqu’île de Crozon.

Skeeq, Mandoline à Oberthur. Le 25 juillet 2018 au festival de Cornouaille à Quimper sur la scène du Novomax.