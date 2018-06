Publié le 08 juin 2018 par admin

A la recherche de l’agriculture littorale et de ses spécificités, les acteurs du projet Par Chemins organisent des rencontres documentaires à la ferme de Kervic à Névez du 8 au 10 juin 2018. Radio Évasion est de la partie et réalise deux émissions extra-muros et in fields !

Retrouvez Radio Évasion en plateau public :

Vendredi 8 juin 2018 à 18 heures : l’agriculture vue par le cinéma documentaire

Dimanche 10 juin 2018 à 12h30 : les rapports entre agriculture et tourisme sur le littoral

Et prochainement les émissions sur nos ondes et sur celles de Plum’FM et Radio Activ’.

Tout un programme de films documentaires et de débats pour découvrir les multiples facettes du lien entre Terre et Mer, en famille ou entre amis.

Une belle occasion d’échanger avec les agriculteurs, chercheurs et artistes sur les enjeux du maintien et de la transformation de l’agriculture sur le littoral et de découvrir des initiatives pour un développement local durable.

Programme détaillé des rencontres de Kervic

Soirée d’ouverture : vendredi 8 juin 2018 à partir de 17h

– 18h – Plateau radio en public : “Cultiver le littoral : question de regards ?”, animé par Radio Évasion

– 20h – Projection : Paul dans sa vie. De Rémi Mauger (1h40’)

– 21h30 – Fest-Noz, animé par le Cercle celtique Bro Goz ar Milinou de Pont-Aven

Samedi 9 juin, à partir de 10h

– 10h – Causerie : Quelle(s) agriculture(s) entre l’Odet et l’Aven?

– 11h30 – Projection-débat : Les héritiers de la terre. De Sylvain Vesco (52’)

– 14h30 – Projection-débat : Trop loin, trop proche. De Gurvan Hué (55′)

– 17h – Projection-débat : L’eau, la terre, le paysan. De Christian Rouaud (52′)

– 17h45 – Projection : Ria d’Etel, quand le dialogue s’élargit. Jean-Yves Dagnet (21′)

– 18h15 – Causerie : Littoraux de terre et d’eau : milieux fertiles, milieux fragiles

– 19h30 – Carte blanche à Jean-Louis Le Tacon, réalisateur

– 21h – Carte blanche à Pierre Mollo, réalisateur. Projections en 16mm : La mer féconde (25′) et La mer en ses terres (53′)

– 22h30 – Soirée festive : scène ouverte à tous!

Dimanche 10 juin, à partir de 10h

– 11h – Projection : Des lois et des hommes. De Loïc Jourdain (1h44′)

– 12h30 – Plateau radio en public : “Agriculture et tourisme sur le littoral”, animé par Radio Evasion

– 14h – Projection-débat : Vague à l’âme paysanne. De Jean-Jacques Rault (53′)

– 15h45 – Causerie : Paysans de la mer, Paysans de la terre

– 17h30 – Film de clôture : L’enfer vert des Bretons. De Mathurin Peschet (52′), en présence du réalisateur

… mais aussi, tout au long du week-end :

– Vente de produits locaux

– Restauration, buvette et dégustations

– Visites guidées de l’exposition « La grève et le chou »

– Ateliers et découvertes : cabinet d’écoute, petit musée des mots prononcés, poésie de laboratoire, balades curieuses…

– Animations pour les enfants