Publié le 08 juin 2018 par admin

Festivals musicaux ou plus si affinités, rencontres et fêtes, notamment au jardin, et spectacles de fin de saison culturelle.

Concerts

vendredi 8 juin 2018

Novomax Rock Family : Les Skotchés (punk) + Buzzard Buzzard (noise rock) + Mozzies (ramones) + Slashers (punk) au Novomax à Quimper

Hollie Cook + Tom Fire feat. Flavia Coehlo + Winston Mcanuff + Bazil & Olivier Araste + Jim Murple Memorial + Zion Train feat. Dubddadda + Tambour Battant + Boomsam Project + Crazy PP + Selecta Inka + Garden Master Sound System à Ploudalmézeau au festival Wadada

Crazy B au Vauban à Brest

Samedi 9 juin 2018

Yvain Delahousse (viole d’amour baroque) + Dour / Le Pottier Quartet (trad breton) + Ronan Pinc / Morwenn Le Normand (trad breton & jazz) + Douar Hud (trad breton) + Johnnie Glaz String Band (blues bluegrass rock’n’roll) au festival du Violon à Plonéour-Ménez

Do par Vendège (sieste électro-acoustique pour les 0-99 ans) à La Carène à Brest

Israel Vibration + Transglobal Underground feat. Natasha Atlas + Aba Shanti I + The Blackstarliners + Rakoon + Bard Box + Jean Paul Dub + Garden Master Sound System au festival Wadada de Ploudalmézeau

La Folle Nuit des Matheus (une nuit entière mélangeant tous les styles musicaux …) au Quartz à Brest

Novomax Hip-hop Family : La Notion (rap) + Di#se (rap) + K-Smile & Tha Feel Good Band (rap) au Novomax à Quimper

Two men in blues + Manu Lanvin à l’Hermine à Saint-Hernot (Crozon)

Dimanche 10 juin 2018

Alasdaire Fraser & Natalie Haas (musique écossaise) + L’Effet Paganini (classique) + Tarafikants (cabaret musique roumaine) + Rassemblement de 150 violons au festival du Violon de Plonéour-Ménez

Spectacles

Une soirée diner / cabaret pour le spectacle de fin d’année de l’école de pole dance, avec aussi magie et illusion, musique…samedi 9 juin 2018 à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h. Sur réservations au 07.67.19.28.95 ou par mail à nuancesetfolies@gmail.com

Le 29e gala de patin à roulettes de l’Amicale Laïque de Châteaulin se tient le samedi 9 juin à partir de 21 h au gymnase Hervé Mao.

Nature et culture

Les rencontres de Kervic à Névez vous proposent des documentaires, débats, émissions radio autour de l’agriculture littorale, du 8 au 10 juin 2018

Bienvenue aux jardins de Menez Meur, c’est le 9 juin 2018 : des conseils pour comprendre la gestion différenciée du parc, qui prend en compte la diversité des milieux et leurs exigences écologiques variées, pour un meilleur accueil de la biodiversité.

“Jardiner c’est naturel“, au CFA de Kerliver à Hanvec, le 10 juin 2018, c’est une journée d’animations, démonstrations, visites et stands autour des méthodes de jardinage sans pesticides, avant leur interdictions à la vente aux particuliers le 1er janvier 2019.

Festivals et anniversaires

Les Chattes borgnes organisent une nouvelle édition de Tcha tcha tchatte, dès 15h après-midi de jeux, parcours aventure, manège à bras, maquillages, spectacle circassien à 17h et concerts en soirée avec Chocolat Billy (free rock world bruitiste) + Coude (noise) + Mnémotechnics (rock), au parc du Corréjou à Camaret, le 9 juin 2018.

Deux journées de fête et de créations pour les 30 ans de Passerelle, le centre d’art contemporain de Brest, les 8 et 9 juin 2018. Au programme, des spectacles, performances, échanges avec la complicité des partenaires culturels du centre, et l’occasion de découvrir les expositions de l’été.

Dans le cadre du Kemper Art Bombing festival, les 9 et 10 juin 2018, de 10h à 18h, un baptême de Plongée place Saint-Corentin à Quimper dans un semi-remorque et avec tricot au fond de l’eau !

Foires et salons

Le dimanche 10 juin 2018, c’est la journée du collectionneur à Lanvéoc de 10h à 18h à l’espace nautique.