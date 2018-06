Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

On ne sort pas de cette situation instable.

Bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le samedi 09 juin 2018 vers 07h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

Et encore des orages. Après l’épisode catastrophique de dimanche dernier, à Morlaix surtout, une brève accalmie s’était établie sur le Finistère, grâce à une “dorsale anticyclonique” plus que relative.

Et pendant ce temps là, une nouvelle “goutte froide” issue du front froid d’une dépression croisant au sud du Groenland mardi, est arrivée sur la Galice espagnole et le sud du Golfe de Gascogne. C’est cet air froid d’altitude qui sera le carburant de l’instabilité du week-end et du début de semaine prochaine.

Instabilité qui a déjà commencé hier après-midi sur le Finistère.

“Situation générale le samedi 9 juin 2018 à 00H UTC et évolution sur Atlantique et Mer du Nord

Maintien d’une zone dépressionnaire orageuse sur la France et l’Espagne avec une première dépression relative 1009 hPa au sud-est du golfe de Gascogne se décalant vers le nord, et une seconde 1008 hPa au nord de la Corogne quasi stationnaire. Dépression 1011 hPa sur sud Norvège peu mobile, prévue 1007 hPa demain. Anticyclone 1021 hPa à l’est des Féroé, s’affaissant.”

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/previsions-securite-expertisees

Samedi ALERTE ORANGE

Les faibles orages matinaux laissent la place à un ciel très chaotique, très voilé mais où le soleil va profiter de quelques plages confortables pour faire monter la température.

Il fera de 20 à 24°C sur la majeure partie du Finistère à partir de midi, de 18 à 20°C le long des côtes de la Manche, 17°C à Sein et 16°C à Molène et Ouessant.

Une très grande douceur va se maintenir la nuit prochaine, entre 14 et 17°C.

Dans l’après-midi un front orageux va s’organiser sur le Finistère, se déplaçant du sud vers le nord. Il est impossible de localiser précisément ces orages modérés à forts, mais tout le département et potentiellement concerné. On attend notamment des précipitations allant de 20 à 80mm très localement, comme dimanche dernier en fait.

Il existe aussi un risque très localisé de grêle.

Pour être un peu plus précis et en observant simplement le modèle Arôme, ce sont les régions de Brest (une large zone allant du Conquet à Sizun) et de Douarnenez qui semblent les plus concernées.

Une alerte orange aux orages est d’ailleurs émise par Météo France entre 12h et 18h, l’alerte est jaune avant et après.

Une alerte qui sera actualisée dans la matinée, je vous invite fortement à rester informé et sur le qui-vive si vous avez une activité extérieure…

Le vent sera très variable en direction. En effet la Bretagne va être traversée du sud au nord par une zone de convergence en basse couche, un des facteurs favorisant le développement des cumulonimbus d’ailleurs. Ainsi si ce matin les vents faibles à nuls sont de composante nord-est en général, en cours d’après-midi ils vont s’orienter est, puis sud ou ouest, tout en restant au nord-est sur les côtes de la Manche.

Dimanche

La grisaille est au programme dès le matin, brouillards possibles, puis la pluie ou bruine faible va s’installer pour la journée sous un front pluvieux très lent. Des orages sont possibles localement dans l’après-midi, bien plus rares que la veille, peut-être après une courte éclaircie.

Les minimales sont toujours douces, entre 13 et 15°C, les maximales sont en baisse entre 18 et 21°C, de 15 à 17°C sur les îles.

Le vent sera très faible, généralement de secteur ouest

Lundi de la grisaille pluvieuse dominera probablement la journée, risque orageux encore présent mais faible. Attention toutefois, l’incertitude est grande dès que l’on dépasse 48h, et même 24h en fait avec ces situations orageuses.

Mardi on attend le retour des éclaircies et le début d’une amélioration.

Sur le modèle GFS, on remarque le retour du flux atlantique perturbé sur les îles britanniques. Tandis que la France va rester concernée par la goutte froide instable jusqu’en milieu de semaine et sa résolution progressive se déplaçant vers le sud-est, les hautes pressions vont elles se rassembler sur les Açores.

En fin de semaine prochaine, il semble possible d’avoir d’une part une dorsale sur le proche Atlantique s’étendant jusqu’en Irlande,

et d’autre part le retour des tempêtes pluvio-venteuses sur l’Islande, les îles Féroé, l’Écosse, le nord de l’Angleterre et de l’Irlande et jusqu’en Norvège.

La dorsale tiendra-t-elle le choc ? Le week-end prochain sera-t-il stable, et plus si affinité ? Aurons-nous quarante jours “d’orages de mer” que nous promet la tradition ?

Nous le saurons dans les jours et les semaines à venir…