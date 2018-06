Publié le 11 juin 2018 par Animateur

Dans cette 56e de L’instant C, Patrice et Sébastien reçoivent cette semaine le groupe Beaurevoir, représentés par Pierre-Yves et Pierre-Alain.

Ils espèrent sortir cette année un cd et seront en concert le 22 juin à Plougastel-Daoulas, pour la fête de la musique et fixent rdv au public au Vauban le 16 novembre prochain, pour une grosse date.

Au phoner et dans ” Le coin lecture et autres lichouseries “, la peintre Catherine Penhoet-Larchiver, qui expose actuellement au Vauban et ce jusqu’au 1er juillet.

La bonne nouvelle de Hugo Canesson ” Rapport de stage en Germany ” illustrée par Can ” Mary, Mary so contrary “.

Et en exclusivité un extrait du prochain album de Electric Bazar Cie ” Preachin’ Songs “, le titre ” Wake me up “.