Publié le 11 juin 2018

Notre regard sur le monde agricole serait il en train de changer ?

Depuis une quinzaine d’année les films documentaires sur le monde agricole se multiplient et semblent intéresser de plus en plus le grand public, comme « La vie moderne » de Raymond Depardon qui atteint 300 000 entrées en 2008.

(pour info la même année la comédie « Louise Michèle de Gustave Kervern et Benoît Delépine faisait 400 000 entrées) et plus récemment « Petit paysan » un film fiction de Hubert Charruel qui a fait plus de 500 000 entrées.

Pour en parler, Trois réalisateurs de films documentaires qui seront projetés ce week end : Mathurin Peschet réalisateur de “L’enfer vert des Bretons”, Gurvan Hue realisateur de “Trop loin trop proches”, Jean louis le Tacon qui proposera durant les rencontres une ébauche de son film “En remontant le Trieux”et enfin Philippe Ledan éleveur à St Ivy près de Concarneau.