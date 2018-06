Publié le 11 juin 2018 par admin

Peu de départements possèdent comme le Finistère un centre départemental d’archéologie. Ses archéologues mettent en valeur leurs chantiers de fouilles en cours et leurs découvertes à l’occasion des journées nationales d’archéologie les 16 et 17 juin 2018.

Le château de Roc’h Morvan à La Roche-Maurice, le musée départemental breton à Quimper, le centre d’interprétation de Menez Dregan à Plouhinec, le site des Plomarc’h et son village à Douarnenez, la villa et les thermes du Pérennou à Plomelin et le musée de la préhistoire finistérienne de Penmarc’h, autant de sites qu’on pourra visiter à l’occasion des journées nationales d’archéologie dans le Finistère du 15 au 17 juin 2018.

Pour la plupart, ces sites sont gérés par le Conseil départemental et ils ont été fouillés par les archéologues du centre départemental d’archéologie. Le centre compte 3 archéologues et un dessinateur-topographe. Leurs missions consistent à assurer des fouilles programmées, notamment sur de grands sites comme la pointe du Raz, mais aussi des diagnostics et des fouilles préventives pour la sauvegarde d’un patrimoine archéologique avant un chantier (route, bâtiment public comme l’hôpital de Carhaix, logement, etc.).

Fouiller, publier, conserver, valoriser

Actuellement, les fouilles se poursuivent à la villa gallo-romaine du Pérennou à Plomelin et au château de la Roche-Maurice ou encore au Rocher de l’Impératrice à Plougastel-Daoulas. Le traitement des données des chantiers précédents prend aussi du temps comme pour l’abbaye de Landévennec (13 siècles à exploiter !). Une publication sur les dépôts d’objets métalliques de l’âge du bronze (900 av. JC) mis au jour à Gouesnac’h est en préparation. D’autres sites font l’objet de travaux de recherche ou de conservation comme l’abbaye du Relec à Plounéour-Menez, le cimetière de l’âge du fer de Morlaix Ploujean.

Après les fouilles, le service départemental d’archéologie assure aussi la conservation des objets découverts et des sites s’ils sont propriété du Département. Ensuite, il faut valoriser les mobiliers archéologiques, en musée ou lors de visites de sites comme à l’occasion des journées nationales d’archéologie.

