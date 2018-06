Publié le 13 juin 2018 par admin

Ce midi direction Chateauneuf du Faou et on prend un peu d’avance ! On se met même en mode été car on part à la découverte du festival Fest Jazz. Un festival comme son nom l’indique dédié au Jazz, mais pas que… l’identité repose sur le jazz et sur sa diversité. Le tout dans un cadre et une ambiance plus que conviviale. Le festival aura lieu du 27 au 29 juillet.

L’émission du midi part à la découverte de la programmation du festival. Une programmation à retrouver en intégralité sur le site web du festival : http://www.fest-jazz.com/

Chaque été et pour la 14e année, le Fest Jazz prend place sur les bords de l’Aulne à Châteauneuf-du-Faou (29)

Le Fest Jazz, c’est plus de 100 musiciens, 40 concerts et 3500 festivaliers sur 3 jours !

Trevor Stent et Margot Flamery étaient avec nous pour présenter cette nouvelle édition.