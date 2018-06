Publié le 15 juin 2018 par admin

Après 4 ans de travaux, le Domaine de Menez Meur est prêt à accueillir le public. Au programme : de nouvelles expositions (temporaires et permanentes), un pôle d’interprétation, un espace de jeu, et également une petite restauration et la ferme pédagogique… Du 14 au 17 juin, le domaine de Menez-Meur ouvre grand ses portes pour 4 jours de fêtes.

Le Domaine de Menez Meur reste un concentré de nature au cœur des monts d’Arrée. Le lieu dispose d’une ferme pédagogique de races bretonnes, des parcours et randonnées nature

Le Domaine de Menez Meur abrite en son cœur un élevage conservatoire, où des races bretonnes à faibles effectifs comme la vache Bretonne Pie Noir, le mouton d’Ouessant ou le Porc blanc de l’Ouest sont présentées au public, ainsi que quelques espèces sauvages (cerfs, sangliers et loups). L’équipe de Menez Meur assure la gestion de cet espace naturel d’exception, et fait découvrir les nombreuses facettes de ce véritable conservatoire du patrimoine naturel breton, au travers de circuits d’interprétation balisés, de visites guidées thématiques, d’animations pédagogiques et expositions.

