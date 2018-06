Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Retour au calme, enfin !

C’est le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 15 juin 2018 vers 19h00

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°, ICON-EU 7kms

“ Situation générale le vendredi 15 juin 2018 à 00H UTC et évolution sur Atlantique et Mer du Nord

Dépression “HECTOR” 969 hPa en Mer de Norvège. Thalweg associé s’étendant de la Scandinavie au Golfe de Gascogne, se décale vers l’est. Nouvelle dépression atlantique prévue 997 hPa au nord-ouest immédiat de l’Irlande [le vendredi soir], puis 1001 hPa à 100 milles à l’ouest des Hébrides. Thalweg associé abordant l’Irlande et l’ouest du Golfe de Gascogne [le vendredi soir], puis se décalant sur les îles britanniques en journée [de samedi]. Persistance d’une dorsale des Açores à l’Allemagne.”

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/previsions-securite-expertisees

Samedi

La matinée est nuageuse avec des brouillards dans le nord et le centre. Dès la fin de matinée de petites pluies et bruines sont attendues, avant le retour des éclaircies.

Les températures sont assez fraîches, surtout dans l’intérieur avec de 7 à 9°C, jusqu’à 13 à 14°C sur Sein et Ouessant.

Les maximales ne dépassent pas 15 à 19°C du nord au sud.

Le vent de secteur sud-ouest modéré à soutenu revient ouest en soirée.

Dimanche

Après une nuit relativement dégagée, un nouveau système pluvieux très atténué va aborder le Finistère vers le milieu de journée. Comme samedi, des bruines et petites pluies sont au programme du dimanche après-midi.

Les minimales sont stables, entre 7 et 13°C, les maximales sont identiques entre 15 et 19°C.

Le vent de secteur ouest à sud-ouest modéré revient ouest dans l’après-midi

Lundi encore nuageux, grisaille et petites bruines possibles le matin, des éclaircies devraient s’installer pour le restant de la journée à mesure que le champs de pression s’élèvera.

Mardi début de l’amélioration anticyclonique, les températures seront en hausse sous de belles éclaircies

A partir du milieu de semaine prochaine on devrait retrouver des températures estivales, ainsi qu’une instabilité qui gagnera le nord-ouest de la France, mais qui épargnerait peut-être la pointe bretonne.

****************************************************