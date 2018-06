Publié le 15 juin 2018 par admin

Concerts

15 juin 2018

Amarine Electric Jazz au théâtre Max Jacob à Quimper

Joujou Jaguar (garage pop psyché) au café chantier de Saint-Eloy

Supermoon VII : Sebastian Mullaert (entre deep techno & & minimale house) + Night Birds dj’s au Vauban à Brest

16 juin 2018

Before Tanen, Lulu’s crish, K-smile et DJ-Lujha à 20h à la salle des fêtes de Plonévez-Porzay au profit de l’association “Maëlyne pour demain l’avenir” et la recherche sur les cancers pédiatriques.

Prune Becheau (violon baroque amplifié) + Cheval Scintillantes (violoncelle cordes sensibles) au café chantier de Saint-Eloy

17 juin 2018

Mary-Lou (folk) + RFCW (country) + Les Hoboes (folk blues) + Lonesome Day (folk) + Alan (rock folk) au parc de la chapelle Saint-Thery à Poullan-sur-Mer

Evénements

Le festival La Rue est vers l’art dans le quartier de Penhars à Quimper, ce sont aussi des concerts avec Lokal Musik (rap) + Di#se (rap) + YL (rap) + Ninho (rap) vendredi 15 juin 2018, AJNA (gagnant du Tremplin Jeunes en scène) + Les P’tits Yeux (world) + Da Silva (chanson) le 16 juin 2018, mais aussi des spectacles de rue, des fanfares et déambulations, des animations jusqu’au 17 juin 2018, avec la MPT de Penhars.

Les festivités du domaine de Menez Meur pour inaugurer le parc “nouvelle version” après 4 ans de travaux continuent jusqu’au 17 juin 2018. Au programme, des ateliers, balades, animations musicales, installations artistiques, démonstrations …et l’entrée est gratuite !

Dans ce cadre, vous pouvez suivre la transhumance des moutons Black Face Breizh le 16 juin 2018 depuis la maison de la rivière de Sizun (dès 11 h) jusqu’à Menez-Meur (arrivée vers 17h).

Le détail de la transhumance par l’un des éleveurs, Alain Retières :

Du 15 au 17 juin 2017, les journées nationales d‘archéologie se déclinent partout en France et notamment dans le Finistère à Douarnenez, Quimper, Plomelin… Venez découvrir le patrimoine local de la préhistoire au Moyen Âge en compagnie des archéologues du département.

Les 16 et 17 juin 2018, c’est la « Fest ar vilin – La fête du moulin ». Visite du moulin de Luzéoc dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins avec l’association Eost.

Les journées se traduisent par une vingtaine de rendez-vous dans le Finistère.

Le 16 juin 2018 la bibliothèque de Châteaulin vous propose un spectacle d’Adelaïde Symphonia, la directrice d’un pensionnat bien particulier… À la fois chef d’orchestre, et… magicienne, Adelaïde élève des “animezzos”, sorte de créatures étranges qui surgissent des instruments lorsque les enfants jouent avec leur âme… À 10 h 30 et 11 h 15 à la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Spectacle gratuit, tout public.

Et l’école municipale de musique de Châteaulin organise un après-midi portes ouvertes le 16 juin de 13 h 30 à 17 h. On pourra rencontrer les professeurs de musique et découvrir leurs formations. L’association Musique en Germoir, proposera une petite restauration (gâteaux) et une braderie d’occasions : partitions, instruments de musique, recueils de formation musicale et instrumentale, métronome, pupitre…

Le Dojo de l’Aulne tient lui aussi portes ouvertes toute la journée du 16 juin 2018 à la halle des sports Jean Poudoulec à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

C’est la fête au village à Saint-Ségal , avec des jeux inter-quartiers, un cochon grillé, un concert de Mathieu Le Donge (pop rock) le 16 juin 2018 et un concours de pétanque le 17 juin 2018.

Conférences

Vendredi 15 juin 2018, à 20h30, la société d’horticulture du bassin de l’Aulne organise une conférence sur le thème du « Carré Potager ». Gratuit et ouvert à tous les amateurs de jardinage à la MPT de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h.

Le 16 juin 2018 à Quimper, les Agrigourmands s’installent place Saint-Corentin pour vous faire déguster les produits du terroir finistérien, et en particulier le ccchon. Au programme, mini ferme et démonstrations culinaires.