Une 57e de L’instant C, où il est question d’exploration urbaine (Urbex),

avec l’explorateur et photographe Antoine Galloux (Feeding my Eyes sur Facebook).

Au phoner Daniel Cheribibi, qui nous parle fanzines et soirée du vendredi 22 juin au Ptit Minou à Brest, la Cheribibi Party avec Cheribibeat, DJ Relou et Grey Mamba.

Programmation musicale : Husbands ” You, me, cellphones “, Tiny Tim ” Tip Toe thru the tulips “, The Skatalites ” Guns of Navarone ” et Gianmaria Testa ” Polvere di gesso “, qui illustre la bonne nouvelle de Hugo Canesson.

