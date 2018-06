Publié le 18 juin 2018 par admin

Dans le village de Saint-Eloy, au pied des monts d’Arrée, le bistrot associatif Café Chantier est au cœur de la vie locale. Et il a besoin d’un soutien financier pour continuer à créer du lien.

La visite du village et du café avec Isa, coordinatrice de l’association Les Eloignés

Et le pourquoi du comment du financement participatif

L’association qui porte le bistrot – Les Eloignés – doit racheter les murs pour continuer à faire vivre ce lieu hautement convivial, monté il y a deux ans par les habitants. Bien sûr, les coups de main des bénévoles, les recettes de la buvette ou des concerts, la subvention de la mairie, permettent de faire tourner le café. Mais ils ne suffiront pas à l’achat du lieu.

Humour et flouze

Concerts de fin de semaine, expositions, épicerie de produits locaux (le mercredi et le samedi), rencontres interculturelles et intergénérationnelles… ce serait dommage que toutes ces animations disparaissent ! D’autant plus que Saint-Eloy n’a plus ni école ni commerce. L’association doit donc trouver 25 000 euros pour le rachat (sans compter les travaux qu’il faudra faire ensuite). Elle mène donc une campagne de financement participatif appuyée sur une vidéo particulièrement drôle :



Vous avez jusqu’au 30 juin 2018 pour aider le Café Chantier à continuer ses activités en participant au crowdfunding sur HelloAsso.

Et vous pouvez aussi profiter de la petite épicerie locale et des concerts programmés jusqu’à la fin du mois.