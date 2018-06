Publié le 19 juin 2018 par admin

Le musée de l’école rurale de Trégarvan participe à l’exposition d’intérêt régional sur les landes de Bretagne en explorant les visions scolaires de l’agriculture du début du siècle à nos jours.

Lancée par l’écomusée du pays de Rennes – La Bintinais, l’exposition Landes de Bretagne se décline dans 10 structures culturelles de la Région, dont l’écomusée des monts d’Arrée et le musée de l’école rurale de Trégarvan.

Du 24 juin au 4 novembre 2018, « Le Menez-Hom – Des landes, des paysans, des écoliers » propose au public un parcours sur l’agriculture vue par l’école de 1900 à nos jours. Les manuels scolaires et autres outils pédagogiques comme les films fixes, mais aussi les leçons de chose ou les objets (des buvards publicitaires qui vantaient les engrais industriels) nous en apprennent beaucoup sur les mutations du monde agricole et plus largement rural.

Images de la lande et mutations agricoles

La lande est traversée elle aussi par ces évolutions :

Avant 1950, la lande était une ressource exploitée au quotidien pour l’élevage ; on broyait ses ajoncs et ses bruyères pour en faire de la litière pour le bétail, on y faisait paître les troupeaux sous la surveillance des enfants…

Dans la deuxième moitié du vingtième siècle, la lande est dévalorisée et devient un terrain à défricher et à enrichir pour la cultiver au mieux.

Aujourd’hui très réduite, la lande est un paysage emblématique et un espace naturel dont on s’efforce de préserver la biodiversité.

La scénographie de l’exposition, joyeuse et colorée, est enrichie de dispositifs multimédias : tablettes pour découvrir l’écologie des landes, écouteurs pour entendre les témoignages sonores des anciens écoliers du territoire…

Ateliers et balades d’été

Tout l’été, le musée vous propose des rendez-vous et animations autour de son exposition ou de ses collections permanentes :

Dimanche 24 juin 2018 à 15h : atelier de fabrication d’un balai en genêt en partenariat avec le Musée vivant des vieux métiers vivants d’Argol.

Mercredi 11 juillet 2018 à 14h : balade découverte du Menez-Hom “Les landes aujourd’hui, de la botanique au paysage”, avec Jacques Citoleux, du service départemental de gestion des espaces naturels sensibles

Mardi 17 juillet & dimanche 4 novembre 2018 à 15h : atelier sur l’herboristerie des landes avec Séverine Lafarge, naturopathe qui vous propose tisanes et recettes.

Jeudis 2 & 16 août 2018 à 15h : atelier jeux buissonniers avec Gaby du musée des vieux métiers vivants d’Argol

Dimanche 9 septembre 2018 à 15h : rencontre-discussion Le Menez-Hom vu par Pierre Grall, président de l’association des Amis du musée de l’école rurale en Bretagne.

