Publié le 20 juin 2018 par admin

Le football gaélique est un sport qui pourrait ressembler à un joyeux croisement entre le football, le rugby et le hand. Pratiqué par 200 000 licenciés irlandais (soit 5% de la population), le football gaélique s’exporte loin de ses frontières. Des amoureux de ce sport (et de l’Irlande) continuent à exporter ce sport. C’est le cas du Gaelic Football Bro Leon. Le club s’entraine à Brest à Saint-Urbain et compte une quarantaine de licenciés. L’équipe compte une équipe masculine et une équipe féminine qui proposent des résultats honorables.

Etienne Salaun, président du club et Brieuc Henry, arbitre et joueur nous parle de ce sport.

Il ne sera pas question uniquement que de sport ! Car le football gaélique est une véritable institution en Irlande. Ce sport a la particularité d’être resté un sport amateur. Même si la finale du championnat irlandais se déroule devant 82000 personnes (c’est le “Irish Superbowl” quoi !), les joueurs ne représente que leur comté et rien d’autre.

Site du club : http://brest.footballgaelique.com/

(Vous avez le droit de regarder la vidéo en coupant le son de celle-ci et d’écouter l’émission en même temps. Déjà que du Coldplay c’est dur, alors un remix, on vous en parle même pas)