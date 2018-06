Publié le 21 juin 2018 par admin

La très active association Nuances et folies de Pont-de-Buis organise une journée US Vintage le 24 juin 2018, une semaine avant l’élection de Miss pin-up Bretagne.

Pour ceux qui en doutaient encore, le vintage est vraiment tendance !

L’association Nuances et folies l’a bien compris et elle organise toute une journée d’animations sur le vintage à l’américaine dimanche : voitures et motos américaines des années 1940/60 partiront de Landrévarzec à 10h et arriveront à Pont-de-Buis vers à 11h, les pin-up défileront plusieurs fois, les équipes brestoises de sports américains proposeront des démonstrations (avec pom-pom girls), le tout dans une ambiance musicale qui va bien et avec restauration adéquate (barbecue party, of course !).

Les amateurs trouveront tout ce qu’il faut pour adopter le look des années rockabilly : coiffeuse-esthéticienne (Miss Pin-up France 2017) et coiffeur-barbier spécialisés, sans oublier les tatoueurs professionnels et les vendeurs de bijoux ou d’objets d’époque…

Dimanche 24 juin 2018 à l’espace François Mitterrand de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h de 10h à 18h ; entrée 2 € (gratuit pour les moins de 12 ans).

Et le 30 juin 2018, c’est l’élection de Miss Pin-up Bretagne 2018 à 19h à la salle municipale de Berrien, dans le cadre de la course de côte des monts d’Arrée qui a lieu samedi et dimanche.