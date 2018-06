Publié le 22 juin 2018 par admin

L’heure est à la confection de sa pile à lire en vue des vacances qui ne sauraient tarder. Cette émission a pour but de vous y aider, ainsi que les divers Tops 10 spécial été, publiés sur Quatre Sans Quatre jusqu’à début juillet : polars, thrillers, romans noirs et romans.

Du polar, et du bon, des auteurs pour nous en parler et de la musique pour rendre tout cela plus agréable encore. Sans oublier le coin des éditeurs et les romans sélectionnés pour vous par Dance Flore ! Japon, France, Catalogne, Pays basque, États-Unis, encore une belle balade avec Des Polars et des Notes. Décidément, le meurtre a la fâcheuse manie de semer le désordre en poussant des situations à peu près en équilibre vers des paroxysmes de chaos souvent regrettables. Nous allons encore une fois en avoir la preuve avec les romans de ce jour, le racisme, l’exclusion, le fascisme ou la trahison ne sont pas en reste non plus pour nous pourrir la vie…

Bonne écoute et excellentes vacances pour les premiers à partir qui sont, on le sait, les meilleurs.

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

Les interviews

L’invité du mois : Dominique Sylvain pour son polar Les infidèles, paru aux éditions Viviane Hamy : un polar 2.0 qui démarre tambour battant par le meurtre d’une prometteuse journaliste officiant sur une chaîne d’info en continu, une plongée dans le mensonge et la trahison à tous les étages et la vérité qui vient jouer les troubles-fêtes…

Toujours Dominique Sylvain, mais pour son travail de traductrice/éditrice et cette première parution : Le loup d’Hiroshima de Yûko Yuzuki à l’Atelier Akatombo, fondé avec son époux : Préludes de guerre des gangs yakuzas, corruption et un flic très particulier à découvrir absolument.

Philippe Hauret à propos de Je suis un guépard paru aux Éditions Jigal Polar : un drame d’aujourd’hui, l’exclusion, la dérive d’une jeune femme au lourd passé et de celui qui la recueille…

Le coin des éditeurs : Pierre Fourniaud nous présente La Manufacture de Livres, maison indépendante publiant des auteurs français, héritiers du roman noir ou social, et des témoignages hors fiction d’acteurs anonymes de l’histoire ou de ceux à l’origine de légendes populaires. Des auteurs tels Paul Colize, Marie van Moere, Franck Bouysse ou Anne Bourrel dont le roman noir, Le dernier invité nous offre le titre des Chemical Brothers.

Les romans de Dance Flore : Catalogne, franquisme, Espagne, cavale US, de beaux et puissants romans pour vos vacances : Le labyrinthe des esprits – Carlos Ruiz Zafón – Éditions Actes Sud, Mère toxique – Alexandra Burt – Éditions Denoël, Patria – Fernando Aramburu – Éditions Actes Sud.

La zik :

Un peu doux, un peu rock, un peu électro, un peu de tout pour débuter les vacances en musique…

Joni Mitchell : Big Yellow Taxi

Billie Holiday : Strange Fruit

The Arctic Monkeys : R U Mine ?

Alice Cooper : Poison

The Chemical Brothers : Go