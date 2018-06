Publié le 22 juin 2018 par admin

Quel point commun entre la presqu’île de Crozon Aulne maritime, le massif de Chartreuse, les Deux-Sèvres et les Ardennes ? Ce sont 4 territoires où deux sociologues mènent actuellement une enquête auprès des jeunes filles de 15 à 25 ans.

Que font les filles en milieu rural, de l’adolescence à l’âge adulte ? Comment construisent-elles leurs réseaux amicaux, leur projet professionnel ? Quels sont leurs loisirs et autres pratiques ? Quels lieux fréquentent-elles ? Autant de questions qui traversent l’enquête “Les filles du coin” menée par l‘INJEP (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire).

Pourquoi chez nous ?

Le territoire de la presqu’île de Crozon – Aulne maritime a été choisi pour sa spécificité, le littoral, et aussi parce qu’il est rural mais avec très peu d’emploi agricole. Les administrations et l’armée sont un gros employeur, le tourisme aussi … C’est aussi un secteur qui avait été peu enquêté et dont les partenaires locaux (structures et communes) se sont montrés très motivés par le projet. Ces partenaires connaissent bien une partie des jeunes du territoire mais ils n’ont pas de temps pour échanger leurs expertises et repérer leurs éventuelles spécificités

Milieu rural et inégalités

La question de la mobilité est plus aiguë et génératrice d’inégalités pour les adolescents en milieu rural car l’accès à la formation et à l’emploi en dépendent. Le niveau d’éducation des parents fera aussi la différence. La ruralité semble renforcer l’importance du capital social et des réseaux dans l’accès à l’emploi.

Les sociologues mènent des entretiens qualitatifs, individuels ou collectifs. Au total 70 jeunes filles de notre territoire auront été enquêtées. Elles peuvent se raconter sans être jugées et certaines se prêtent au jeu pendant 2 ou 3 heures !

Après l’analyse des données, les résultats de l’enquête seront publiés au printemps 2019. Entretemps, dès novembre 2018, un colloque aura lieu dans le Finistère.

Pour participer à l’enquête contactez les sociologues !

sacha.voisin@jeunesse-sports.gouv.fr

yaelle.amsellem-mainguy@jeunesse-sports.gouv.fr