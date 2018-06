Publié le 22 juin 2018 par admin

La fête de la musique continue ce week-end mais vous pourrez aussi profiter du beau temps pour regarder naviguer les bateaux de la Route du sable sur l’Aulne, vous balader sur les quais de Landerneau, ou contribuer au futur jardin géologique de la Maison des minéraux de Crozon !

Concerts

Vendredi 22 juin 2018

Fête de la musique à Confort-Meilhars

Electric Bazar Cie (rock, sortie d’album) + Guess What + Invité mystère au Vauban à Brest

Samedi 23 juin 2018

Fête de la musique au Relecq-kerhuon, à Landivisiau, Pont-Aven, Rosporden, Plabennec…

Oldelaf à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas

Guess What (cosmic psychedelia groove) au Café chantier de Saint-Eloy

Evénements

La 14e édition de la Route du sable a lieu les 23 et 24 juin 2018 pour rappeler la navigation des sabliers de l’Aulne, toutes les embarcations voiles-avirons ou traditionnelles (yoles de l’Odet, Bantry, Morbihan, Chester, Seils, Abers, Skerry, Silmaril, Doris, Ilurs, Minahouet, Skiffs, Aulne, Gazelle des sables, etc.) remontent l’Aulne de Rosnoën à Port-Launay dans une ambiance conviviale.

Musiciens et artistes de rue animent les quais de Landerneau, les jardins de la Palud, la médiathèque, à l’occasion de Berges en fête le 23 juin 2018, dès 11h et jusqu’au bout de la nuit…Lors des Nocturnes, l’Atelier culturel vous propose deux spectacles de rue : DRÔLE D’IMPRESSION – Cie Dédale de Clown à 17h place Saint-Thomas et ÉCONOMIC STRIP – Cie Annibal et ses Éléphants à 20h30, cour de l’école Jules Ferry.

Samedi 23 juin 2018, lanvo-jeune organise l’élection de miss et mister Lanvéoc.

Replongez-vous dans les années 1940/60 aux Etats-Unis avec voitures et motos, pin-up et relooking, sports et musique d’époque, à la journée US Vintage à Pont-de-Buis espace François Mitterrand le 24 juin 2018

Les Rencontres de Menez Meur c’est le rendez-vous incontournable des passionnés de danses et musique bretonnes avec Sonerion Penn Ar Bed et War’l Leur Penn Ar Bed, le 24 juin 2018.

Visites et balades

Premières portes ouvertes aux jardins du Stum à Pont-de-Buis. Venez découvrir le lieu et rencontrer ses animateurs. Au programme :

chantier participatif de montage d’une yourte

donnerie

massage à prix libre avec Le Labo des Fées​ et Nancy Samtosha​

découverte de la Forestschool à prix libre avec Autour du Feu​

goûter participatif

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.

Ateliers et expériences

Vous pouvez participer à la construction du jardin géologique de la Maison des minéraux de Crozon, les samedi 23 et dimanche 24 juin 2018 de 14h à 17h à Saint-Hernot. Ce jardin “Insolit(h)e” occupera une parcelle de 5000 m2 environ pour exposer de manière originale et ludique 29 roches bretonnes exploitées en carrières. Elles donneront un bel aperçu de la géodiversité de notre région. Un petit groupe de bénévoles est déjà constitué pour participer à la “mise en art” de certaines installations : rivière de schistes de Maël-Carhaix, cairn en aplite du Goasq. L’initiative est ouverte et en particulier ce week-end sur inscription auprès de la MMX.

A Brest, la journée internationale du yoga est suivie le 24 juin 2018 au plateau des Capucins. Vous pourrez suivre gratuitement des ateliers de pratique avec différents professeurs, une conférence sur le yoga en occident et bénéficier de massages ayurvédiques.