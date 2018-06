Publié le 25 juin 2018 par Animateur

Patrice et Sébastien reçoivent pour cette 58e de L’instant C, l’auteur et professeur Jean-Marie Le Jeune.

Avec ” Le chemin des plantes aux Comores ” aux éditions L’ Harmattan “, il signe un conte touchant et humain.

Au phoner le groupe costarmoricain Santa Claws, avec Grégoire et Eva, qui nous présente son premier 8 titres ” Life is a lie “.

Les bonnes nouvelles de Hugo Canesson avec le ” Tribunal de Chetri “, illustrée par Calogero ” Pomme C “.

Programmation musicale : Mino Ahamada ” Ragnao dzoby Ralité “, Première Ligne ” Fin alternative “, Santa Claws ” Is it ” et Calogero.

Rendez vous vendredi 29 juin au Tape-Cul à Plougastel-Daoulas en L’Auberlac’h ! 20h – 22 h !

Bise à l’oeil !