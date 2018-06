Publié le 26 juin 2018 par admin

Trois étudiants en BTSA du lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin préparent depuis plusieurs mois leur participation à l’Europ’ raid 205. Un rallye à travers l’Europe pour fournir du matériel scolaire aux populations les plus démunies de Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine et Bulgarie.

Le 28 juillet 2018, 250 équipages et 750 participants prendront le départ de L‘Europ’ raid 205 à La Roche-sur-Yon (85000) d’un tour d’Europe de 10 000 kilomètres à travers 20 pays en 23 jours (jusqu’au 18 août). À bord de Peugeot 205 trentenaires, toutes décorées, ils rallieront l’Ouest à l’Est de l’Europe, feront étape dans 23 villes d’Europe, et achemineront 25 tonnes de matériel scolaire, sportif et médical dans des écoles de Bosnie-Herzgovine, Macédoine, Albanie et Bulgarie.

Volet pédagogique intégré au BTSA

Parmi les équipages, un trio (nombre imposé de participants) s’est préparé toute l’année au lycée agricole de l’Aulne à Châteaulin : Gurvan Coent de Carhaix, Hugo Salaün, d’Ergué-Gabéric et Tristan Creff, de Saint-Nazaire. La mission des R’aideurs du Menez-Hom a surtout consisté à trouver des partenaires, des entreprises prêtes à soutenir leur participation au raid soit financièrement, soit par du matériel ou des services. Les trois étudiants en BTSA aménagement paysager ont par la même occasion intégré le raid dans leur scolarité ; ils en ont fait un projet pédagogique comptant pour le diplôme : rédaction du dossier, prospection, présentations orales, communication… en quelques mois, les trois R’aideurs ont beaucoup appris !

Sur le terrain, ils découvriront les cultures européennes, la vie au grand air et la conduite au long cours…

Le budget (environ 6500 € est presque bouclé, la voiture (une 205 de 1994 mais déjà dotée de la direction assistée et de vitres électriques !) est prête, les 100 kilos de matériel et fournitures scolaires sont collectés… Il ne nous reste plus qu’à encourager les R’aideurs du Menez-Hom.

