Publié le 27 juin 2018 par admin

Une émission de compet’ ce midi ! Plein de choses à découvrir ! De la Folk avec Koto, les animations d’Artiz’ans à Chateaulin pendant le tour de France, et l’Instant C qui prépare sa grande évasion à Plougastel.

On découvre tout d’abord Koto. Un auteur-compositeur indie pop-folk basé à Rosnoën (en mode plus local on peut pas plus !) Koto c’est aussi Raphaël Gouvy. L’artiste a pas mal voyagé. Forcément, ça inspire ! Koto vient de sortir un premier EP et un premier clip visible sur son site web. L’occasion de parler de folk et de voyage dans cette première partie d’émission. Une voix à tout simplement découvrir.

Plus d’infos sur Koto :

https://koto.lnk.to/kotoEP

https://www.kotomusik.com/

Credit photo : Mathilde Bouvard

L’été arrive et le tour de France aussi. Le plus grand somnifère “Made in France” (quand on regarde à la TV hein), l’est-il tout autant lorsque celui-ci passe près de chez vous ? A Chateaulin en tout cas, les animations autour du passage du tour animeront comme il se doit cette grande fête populaire. Même si on ne s’intéresse pas au vélo, c’est toujours sympa d’avoir une étape du tour de France à côté de chez soi pour les animations qui accompagnent la course : la caravane du tour et aussi tout ce qui est organisé localement ! Et dans le Finistère nous avons de la chance parce que nous avons deux étapes. D’abord le 11 juillet de Lorient à Quimper en passant notamment par Châteaulin, et là c’est l’association de reconstitution historique Artiz’an qui assure l’animation. Donaig Joubin son président, répond aux questions de Véronique.

Cette émission fait dans l’auto-promo aussi ! Radio Evasion et l’émission l’instant C s’exporte à Plougastel-Daoulas pour une émission en musique et en public au Tape-Cul à l’Auberlac’h à Plougastel-Daoulas. L’instant C devient l’instant (T)easing dans ce LEM. Patrice fait le tour des invités.

Plus d’infos sur l’instant C et l’émission en direct et en public ! —–> Événement Facebook