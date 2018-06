Publié le 28 juin 2018 par admin

Les gros mammifères aquatiques vivent aussi dans le Finistère : loutre et castor d’Europe avaient presque disparu et sont de retour chez nous ! Quant aux ragondins, ils prolifèrent un peu trop…

Franck Simonnet, naturaliste du GMB – groupe mammalogique breton – nous présente ces animaux et le travaille que l’association réalise sur le terrain.

Les mammifères aquatiques ne sont pas tous marins. Parmi les espèces qui vivent en eau douce, il y a notamment les loutres ou les castors. Dans le Finistère comme ailleurs, le GMB assure deux missions : l’observation et la protection.

La loutre bien installée

La Loutre d’Europe a failli disparaître…mais elle est de retour depuis quelques années. Carnivore, elle était perçue comme un “nuisible” et chassée pour sa fourrure. D’une durée de vie de 5 ans et avec un cycle de reproduction long, elle souffrait aussi de la réduction de son habitat (elle occupe plusieurs kilomètres de cours d’eau et en Bretagne rarement le littoral). Elle est désormais protégée et ses effectifs sont en progression constante. Le GMB le constate sur le terrain. Opportuniste, la loutre est opportuniste pour se nourrir : poissons, amphibiens, crustacés, voire des oiseaux ou des petits mammifères… elle a besoin de beaucoup d’énergie pour se déplacer dans l’eau ou sur terre. Sa fourrure lui permet de garder sa chaleur, elle passe beaucoup de temps à l’entretenir. Elle chasse 4 à 5 heures par jour et elle dort aussi beaucoup. Pour s’abriter, elle ne creuse pas mais occupe les cavités existantes (entre les racines des arbres ou dans les ouvrages de rivière), ses cadiches. Difficile d’observer une loutre car elle vit surtout la nuit…ce sont surtout ses empreintes et ses crottes (les épreintes) qui permettent de mesurer sa présence.

Le Castor d’Europe fragilisé

Le Castor d’Europe a quant à lui été réintroduit dans le Finistère à la fin des années 1960 alors qu’il avait presque disparu. On estime qu’il en reste une cinquantaine dans les monts d’Arrée. Une population qui se porte plutôt mal actuellement (on ignore pourquoi). Le castor est un rongeur, qui mange surtout du bois tendre (du saule) avec lequel il peut construire une hutte au-dessus de son terrier (voire des barrages). Sa queue plate ovale et couverte d’écailles lui sert de réservoir de graisse et l’aide à plonger ; il se réfugie dans l’eau pour se protéger ou stocker sa nourriture.

L’invasif ragondin

Le ragondin est un rongeur plus petit que le castor et c’est une espèce exotique venue d’Amérique du sud. En Europe, il a été importé et élevé pour sa fourrure mais il a fini par coloniser le milieu naturel … il n’a pas de prédateur local (ni caïmans ni jaguars chez nous). Il sévit dans de nombreux cours et plans d’eau… au détriment parfois des espèces locales et surtout, comme il creuse, il détruit les berges. Il est donc actuellement piégé pour en limiter l’expansion.

On trouve d’autres mammifères dans nos rivières : Visons d’Amérique et d’Europe, Musaraigne aquatique, Campagnol amphibie, rat musqué (autre espèce exotique)…

