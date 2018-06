Publié le 28 juin 2018 par admin

Immersion dans l’atelier mécanique du lycée des métiers de l’automobile de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h : pour les élèves de la seconde-CAP à la terminale Bac Pro, c’est la pédagogie par l’action.

Une dizaine de voitures de tous modèles et de tous âges sont disponibles dans le vaste atelier du lycée des métiers de Pont-de-Buis. Les locaux sont anciens, de tous nouveaux bâtiments sont en cours de construction, mais on se croirait tout à fait dans un garage. Diagnostic, maintenance, réparation … du CAP au Bac professionnel, les élèves s’y forment aux bases de la mécanique automobile en alternant cours au lycée et stages en entreprise. Le lycée compte 5 professeurs de mécanique. On peut aussi s’y spécialiser en carrosserie.

La voiture électrique, un tournant pour la profession

Véhicule électrique et hybride ont bien changé le quotidien des professionnels de la réparation automobile. D’où la nécessité pour le lycée de créer cette nouvelle formation post-bac de technicien de maintenance des nouvelles technologies automobiles. Cette formation complémentaire d’initiative locale sera lancée en octobre 2018. Ouverte à 10 apprentis, elle durera 9 mois avec 2 mois en entreprise et un enseignement en apprentissage.

Un secteur qui recrute de nombreux jeunes

Les départs en retraite frappent fortement le secteur de l’entretien et la réparation automobile qui est donc en tension. Les concessionnaires du Finistère sont tous à la recherche de main d’œuvre. Quant aux filles, encore rares dans la mécanique auto, elles sont les bienvenues et réussissent très bien.