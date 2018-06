Publié le 29 juin 2018 par admin

Ko Ko Mo c’est un duo originaire de Nantes, le renouveau du micro saturé comme dans les années 1970.

Après leur participation aux 37e rencontres Trans Musicale de Rennes, on ne parlait plus que de Ko Ko Mo.

Ils ont poursuivi leur route avec Al Groves, réalisateur artistique, à Liverpool.

C’est en mars 2017 qu’est sorti Technicolor Life et pour l’occasion, nous avons échangé au téléphone avec Warren, chanteur et guitariste du groupe.

Un an plus tard, Ko ko mo se produit à la Nuit des Sables Blancs de Douarnenez (les 29 et 30 juin 2018).