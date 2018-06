Publié le 29 juin 2018 par admin

Avant les échappées d’été sur Radio Evasion, une nuit aux sables blancs de Douarnenez et des rendez-vous sportifs sans ballon rond. A l’antenne, ne manquez pas ce 29 juin 2018 notre émission Extra muros en direct du Tape cul à Plougastel-Daoulas Patrice présente 3 concerts live et interviewe écrivains et musiciens !

Concerts

Ce 29 juin 2018, Radio Evasion installe ses micros au Tape cul à Plougastel-Daoulas pour un Extra muros présenté par Patrice de l’Instant C. Avec les auteurs Hervé Bellec et Olivier Polard, côté musique Cat Thomas Beuzet et Mickael Guerrand, Clara Venus, BrindZinc et la marionnettiste Sabine Handmaid ! Et la ZAAT ! Et un tonneau à dédicaces spécial Revue Casiers ! Et des invités surprises passés cette année par L’instant C ! Attention c’est de 20 h à 22 h !

Les Ramoneurs de menhir et Elektrik Diskan sont à la ferme de Gwernandour à Brasparts ce 29 juin 2018.

Reykjavik Counterpoint (folk expérimental) + Accident (ambient) au Café chantier de Saint-Eloy le 29 juin 2018 et Freeweelin’ (blues) + Mars Mechanics Circle (pop rock psyché) le 30 juin 2018

T-Ranga (mélange sonorités bretonnes & sénégalaises …) le 29 juin 2018 à l’espace Vauban à Brest

Les 29 et 30 juin 2018, c’est la Nuit des Sables blancs à Douarnenez, sur la plage éponyme. Au programme, des stars et des talents émergents, des visiteurs et des locaux : Négresses Vertes, The Celtic Social Club, Joachim Garraud, Tambour Battant, Ton Zinc, The Octopus, Ko Ko Mo, Livical Tree, Jabba 2.3, Atome, Sidi Wacho et Ajna.

Et à partir de 19h, des navettes gratuites sillonneront Douarnenez pour transporter les festivaliers.

Sports

Le 30 juin 2018, l’élection de Miss pin-up Bretagne a lieu à Berrien à 20h mais c’est complet ! En revanche, vous pouvez toujours assister aux animations (rallye de voitures anciennes, exposition de Renault historiques) et à la course de côte, les 30 juin et 1er juillet 2018.

Samedi 30 juin 2018 l’association Dimercher de Hanvec vous propose une journée de saut à l’élastique, du haut d’une nacelle de 60 mètres de haut, au-dessus de la rivière du Faou. Horaires : 10h00-12h00/13h30-18h00. Poids minimum autorisé : 45 Kg, les adolescents peuvent sauter après accord parental sur place. Pour cinq sauts achetés, le sixième est offert.

A 18 h, les pompiers organisent leur repas suivi de leur bal sur les quai du Faou.

Pour découvrir la zumba ou juste vous défouler, Zumba party le 30 juin 2018 à la salle Kejadenn de Logonna-Daoulas

L’école de Pole Dance, cette discipline sportive qui mêle danse et acrobaties autour d’une barre, tient des portes ouvertes dimanche 1er juillet 2018 de 15 h à 18 h à la MPT de Pont-de-Buis.

Animations, visites et balades

Balade nature sur les landes du Tuchenn Kador à Saint-Rivoal, le 1 juillet 2018. Les landes des monts d’Arrée sont un milieu naturel ouvert, spécifique et entretenu grâce aux actions de l’homme, notamment l’écopâturage. Venez rencontrer les éleveurs du Tuchen Kador, accompagnés par le Parc d’Armorique et le Syndicat de bassin de l’Elorn, de 14h à 16h30. Gratuit sur inscription au 02 98 81 90 08 – Prévoir bottes ou chaussures de marche.

Du 1er juillet au 31 août 2018, tous les jours l’office de tourisme de l’Aulne et du Porzay propose un rallye à faire en famille et en autonomie. Payant. Infos : Office de Tourisme – 02 98 86 02 11

Les randonnées contées, chantées, théâtralisées d’ADDES Botmeur dans les monts d’Arrée reprennent. Et il y en a tout l’été !

Depuis deux ans, le Domaine de Trévarez à Saint-Goazec collecte les témoignages de celles et ceux qui ont des souvenirs à partager sur leurs liens avec Trévarez. Une première restitution a donné lieu à une exposition permanente présentée au public depuis l’année dernière mais le projet se poursuit avec une « Racontée » programmée dimanche 1er juillet 2018 à 15h30 : une promenade et une découverte du site originale et “vécue”.