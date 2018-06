Publié le 29 juin 2018 par admin

Une bien belle découverte dans LEM ce midi : les tontons tondeurs. Installé (en partie) sur la presqu’île de Crozon, la structure propose ses services aux collectivités et aux entreprises. Et si on remplaçait nos vieilles tondeuses qui font du bruit, polluent, et coûte un peu ? Et par quoi ? Et si c’était des chèvres et des moutons pouvaient faire le boulot ? Dis comme ça, le lobby des tondeuses, risquerait de nous tomber dessus à Radio Evasion.

Outre des aspects économiques et environnementaux, la solution proposée par les tontons tondeurs permet de créer un véritable outil de médiation. Une telle installation peut soulever plein de questions…

A Radio Evasion, on avait forcément plein de questions à poser à Chris Bayer, l’un des 2 co-fondateurs de cette structure. Une pratique qui se développe en France et donc aussi en Bretagne. En France, ce sont plus de 500 collectivités et entreprises et de nombreux particuliers qui font appel à cette technique pour gérer de manière écologique leurs espaces verts.