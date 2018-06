Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

“ Situation générale le vendredi 29 juin 2018 à 00H UTC et évolution sur Atlantique et Mer du Nord Zone dépressionnaire 1010 hPa sur la péninsule ibérique, se creusant sur place et s’étendant au Golfe de Gascogne, prévue 1005 hPa ce samedi après-midi. Anticyclone 1032 hPa au nord des Iles Britanniques, se décalant lentement vers le nord-est et prévu 1029 hPa en Mer de Norvège ce samedi après-midi.”

Samedi

C’est la fin des belles journées estivales, avec dès le lever du soleil un ciel voilé et pré-orageux, avec même quelques gouttes possibles sur le sud du département. Les éclaircies vont revenir très vite en cours de matinée, ainsi que le vent encore bien senti en particulier sur les côtes de la Manche, un bon vent de nord-est atteignant de 50 à 60km/h.

Ce vent va tomber en soirée, tandis que le ciel devient orageux par le sud du département.

De premières ondées orageuses pourraient se déclencher en fin d’après-midi, notamment sur les Montagnes Noires et les Monts d’Arrée.

Côté températures, il fait entre 15 et 21°C ce matin du nord au sud, et ça va très vite chauffer.

Les maximales atteindront de 27 à 31°C sur le Finistère centre et sud, et de 19 à 24°C sur les côtes de la Manche. Il ne fera pas plus de 18 à 22°C sur les îles de Sein, Ouessant et Batz, avec quand même 28°C sur l’île de Groix. Ce samedi sera la journée la plus chaude de juin pour une bonne partie des finistériens.

Dans la nuit de samedi à dimanche le risque orageux est plus élevé sur l’ensemble du département, et des orages nocturnes pourraient se déclencher partout.

Dimanche

Le vent au sol s’oriente plein sud, modéré avec un ciel chaotique. De nouvelles ondées et de nouveaux orages sont attendus en cours de journée sur tout le Finistère, et les températures fléchissent légèrement. Les précipitation sont localement importantes, mais on n’attend pas de déluge cette fois.

Jusqu’à lundi on attend entre 20 et 50mm de cumul pluviométrique.

Les minimales sont toujours étouffantes, entre 16 et 20°C, les maximales sont en légère baisse entre 18°C dans les îles et 26°C en centre et sud Finistère.

Lundi avec un vent toujours au sud il y aura encore des averses dans un air bien plus frais. Orages encore possibles mais plus rares.

Le marais barométrique va faire du surplace sur la France durant toute la semaine, avec de l’instabilité orageuse. Il faudra attendre le week-end prochain pour voir le champs de pression augmenter à nouveau par l’ouest.