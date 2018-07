Publié le 05 juillet 2018 par admin

Quand les scènes de café-théâtre parisien débarquent en Finistère, ça donne Cast en scène, un festival dont les trois pièces seront jouées les 6, 7 et 8 juillet 2018.

14 ans déjà que ce festival régale les spectateurs avec ses deux mamelles : humour et comédie. Laure Trégouët, sa directrice artistique, vit à Paris, ce qui lui permet d’explorer de fond en comble les différentes scènes et cabarets de la capitale pour dénicher les trois spectacles de qualité qui sauront séduire le public de Cast.

Cette année, les trois comédies tout public au programme sont :

La folle évasion, de Vincent Varinier et Angélique Thomas, mise en scène par Eric Métayer avec Vincent Varinier, Angélique Thomas, Jean-Paul Delvor et Lydie Muller.

Une station-service désertée en pleine campagne devient le décor d’une rencontre rocambolesque entre l’épouse d’un richissime suisse dont la Rolls est en panne, et qui essaie de faire passer illégalement une valise remplie de millions d’euros et un cambrioleur d’une naïveté et d’une bêtise abyssales…sans oublier la police qui finit bien sûr par arriver ! Vendredi 6 juillet 2018 à 20h30 ou samedi 7 juillet 2018 à 17h00.

Folles noces, de et mis en scène par Jean-Paul Delvor et Catherine Delourtet, avec Jean-Paul Delvor et Catherine Delourtet et Florian Digne au piano.

Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage ! Sauf que le couple enchaîne les situations cocasses en sketches et chansons françaises… des Années Folles à aujourd’hui. Samedi 7 juillet 2018 à 20h30 et dimanche 8 juillet à 17h00.

Bébé à bord, de Nicolas Higair, mise en scène d’Eric Hénon, avec Nicolas Hirgair et Yann Galodé. Hugues pensait passer un week-end tranquille une fois sa femme partie en week-end sa meilleure amie, dépressive depuis son accouchement. Grave erreur ! Dimanche 8 juillet 2018 à 20h30.

Le festival, c’est aussi beaucoup de convivialité, la possibilité de rencontrer les comédiens à l’issue des représentations

et du pratique : une garderie pour les enfants pendant les spectacles du soir !

