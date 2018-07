Publié le 06 juillet 2018 par admin

Landerneau aura sa première fête de la laine samedi 7 juillet 2018. Une série d’animations et de démonstrations pour valoriser ce formidable matériau qu’est la laine de mouton.

Plusieurs artisans et artisans d’art de Landerneau se sont rassemblés dans le collectif Ancres qui lance cette journée festive autour de la laine de mouton. Clotilde Winckler qui tient la mercerie artisanale Bouclelaine valorise la laine locale et la transforme en fil, aidée de Cécile Caroff, relieuse à l’atelier L’Obèle et présidente du collectif, ont contacté plusieurs acteurs du secteur en Bretagne.

Le but est de montrer à quel point la laine est un matériau utile et convivial qui mérite d’être vraiment valorisé en France. Un éleveur de Dinéault sera présent également.

Ce 7 juillet 2018, la rue Lafayette à Landerneau s’animera donc

d’un marché d’artisanat textile,

de démonstrations artisanales (matelasserie, tapisserie d'ameublement, chapeaux en feutre, mercerie artisanale, teinture, filage au rouet, tissage, tricot, broderie, travaux d'aiguilles,…),

d'une exposition pédagogique sur le parcours des fibres textiles,

d'une exposition de costumes traditionnels bretons,

de stages d’initiation de tricot, crochet, tissage pour les enfants (sur inscription) qui pourront participer à la fresque en fil ou à la fabrication de poupée-pompons porte bonheur nommées Nénette et Rintintin.

De 10h à 19h avec crêpes et buvette pour se restaurer.