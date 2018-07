Publié le 09 juillet 2018 par admin

Le Parc naturel régional d’Armorique a lancé un appel à initiatives pour encourager les projets sur son territoire. Le lauréat profitera de 4000 euros de soutien financier mais aussi d’un soutien technique du personnel du parc.

Dix projets ont été déposés et Radio Evasion vous les fait découvrir dans les échappées d’été du matin jusqu’à la fin juillet.

Vous êtes invité(e)s à voter pour votre projet préféré sur le site web du PNRA et le gagnant sera désigné fin août.

Une transmission de ferme bio

Un projet agricole et intergénérationnel à Hanvec, près de Menez meur, avec Philippe Arnaud, éleveur de vaches allaitantes (Salers) qui invite trois jeunes à s’installer sur sa ferme de Kervel : Alexis Périn et Nicolas en élevage de vaches laitières pies noires, transformation et production de produits laitiers, et Clémence Paillard, boulangère. La transformation et la vente à la ferme, la labellisation en bio, permettront d’assurer l’activité pour quatre personnes.

Une école pour les jeunes exilés en centre Finistère

L’association Les utopistes en action est née il y a 2 ans pour aider les jeunes exilés, réfugiés, migrants, quelle que soit leur origine, en particulier les mineurs isolés.

Au départ, l’association envoyait du matériel et des vêtements aux réfugiés de Calais. Plus récemment, elle a créé une école destinée à aider ces jeunes isolés à s’intégrer, en apprenant notamment la langue française. L’école alternative est installée au Cloître-Saint-Thégonnec . Elle a besoin de soutien pour la logistique et le transport des élèves qui sont hébergés chez les habitants des monts d’Arrée.

Suivez l’actualité du projet sur la page Facebook de l’école alternative des monts d’Arrée

Une serre ambulante pour promener l’art en Finistère

Un projet de serre artistique ambulante que porte l’association L’enhardie qui rassemble des artistes de tout le Finistère et principalement de l’Aulne maritime. Démontable et facile à transporter, cette serre de type agricole servirait la culture… artistique. Les artistes du territoire pourraient y présenter leurs expositions, œuvres, performances, spectacles, installations dans tous les coins du parc d’Armorique, même les plus reculés. De l’art à la portée de tous !

Suivez l’actualité du projet sur la page Facebook de l’Enhardie