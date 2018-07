Publié le 09 juillet 2018 par admin

Du lundi au vendredi, de 8h à 9h et de 18 à 19h, les échappées d’été de Radio Evasion vous proposent reportages et informations locales, le Finistère en mode estival.

Semaine du 9 au 15 juillet 2018

Des événements : passage du Tour de France cycliste en Finistère les 11 et 12 juillet 2018, et animations associées, festival Kan al Loar à Landerneau, début de Rade en fête, Route de l’ardoise, concerts du café-chantier de Saint-Eloy, feux d’artifice, commentaires sur les matches de la coupe du monde de football, Vieilles charrues de Carhaix, reconstitution historique de la libération de Châteaulin les 14 et 15 juillet 2018…

Des balades découvertes et activités : ateliers et randonnées contées d’Addes Botmeur, trampoline au Breizh jump park de Quimper…

Des informations pratiques : recettes du véritable farzi du breton, du gratin de courgette ou pour réussir sa graine de couscous

Des expositions et visites : biscuiterie de la pointe du Raz, exposition et ateliers de la Maison des minéraux de Crozon

De la culture locale : écopâturage de chèvres et moutons avec les tontons tondeurs, histoires locales revisitées par les élèves de l’école de Commana, démarche de labellisation Géopark du parc d’Armorique

Semaine du 2 au 8 juillet 2018

Des événements : festival de théâtre d’humour Cast en scène, festival de musique électro Astropolis en pays de Brest, fête de la laine à Landerneau, forum des usages coopératifs à Brest….

Des balades découvertes et activités : visites guidées du moulin de Luzéoc à Telgruc, randonnées contées d’Addes Botmeur, rallye familial de l’office de tourisme de l’Aulne et du Porzay, grottes marines de la baie de Douarnenez, trampoline au Breizh jump park de Quimper…

Des informations pratiques : boutique éphémère d’artisans et d’artistes à Pleyben, pôle artisans/immobilier “Autour de la maison à Châteaulin”, recettes d’artichaut d’été, de crêpes et de tomates farcies.

Des expositions et visites : Né pour sentir au manoir de Kernault à Mellac, trois installations d’art contemporain au CAC Passerelle de Brest, beauté à la Renaissance au manoir de Kernault à Mellac, vieux métiers vivants à Argol, site archéologique du Rocher de l’Impératrice à Plougastel-Daoulas…

De la culture locale : noms de lieux en presqu’île de Crozon, écopâturage de chèvres et moutons avec les tontons tondeurs