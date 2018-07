Publié le 10 juillet 2018 par admin

Pour promouvoir la rade de Brest, ses beautés naturelles, ses qualités maritimes, son patrimoine, Brest terre océane lance “Rade en fête” une opération de communication et d’animation du territoire, de Brest aux presqu’îles de Plougastel et de Crozon, en passant par les ports des fleuves côtiers : Le Faou, Landerneau, Port-Launay

Du 13 au 22 juillet 2018, les événements festifs vont se succéder autour de la rade de Brest : festival Kan al loar à Landerneau, fêtes de la mer à Lanvéoc, Roscanvel, Le Faou, Le Fret, Route de l’Ardoise sur le canal, …

Les centres nautiques proposent des promotions sur leurs activités pour l’occasion et c’est le moment d’inaugurer les nouveaux pontons de plaisance de Térénez en Rosnoën.

Cette opération permet de valoriser les acteurs de la rade : le Parc naturel régional d’Armorique, les compagnies maritimes (Le Brestoâ et La Penn ar Bed), les voiliers du patrimoine (La Recouvrance, le Loch Monna, l’Aven, la Belle Etoile,…), Cabotage en Bretagne, les Vendredis du sport, les viviers de Kéraliou, les viviers de Térénez, le musée de la fraise et du patrimoine local de Plougastel, Brest événements nautiques et les offices de tourisme de la destination Brest terres océanes.