Publié le 10 juillet 2018 par admin

Du 14 au 18 juillet 2018, la première Route de l’ardoise se traduit par une remontée du canal de Nantes à Brest, entre Port-Launay et Carhaix. Une centaine de bateaux de tous types vont suivre la route qu’empruntaient autrefois les ardoisiers. Une opération d’animation mais aussi de communication pour promouvoir le réveil du canal et la navigation fluviale.

Plusieurs associations sont à l’origine de cette opération : An treizh, qui organise déjà la route du Sable pour les voiles avirons (fin juin), ou encore Les naviguantes, dont l’objet est de dynamiser et promouvoir la navigation sur le réseau fluvial breton et notamment celui du Finistère.

Programme des festivités fluviales

Pour animer cette Hent glaz (littéralement en breton, route “bleue” comme l’ardoise), on peut aussi compter sur l’association Les voiles de l’Aulne, basée à Port-Launay

Des bateaux à remonter le temps

L’association Les voiles de l’Aulne a d’ailleurs reconstruit une barge fluviale le Ster Avel avec laquelle elle promène les gens sur le canal pendant toutes la belle saison. Et elle a bien d’autres projets pour donner une seconde vie au canal de Nantes à Brest.

Pour contacter l’association Les voiles de l’Aulne, il faut s’adresser au café Ty mad à Port-Launay.

La route de l’ardoise, sur le canal de Nantes à Brest c’est du 14 au 18 juillet 2018 :

Samedi 14 juillet 2018 Port-Launay-Pont-Coblant (10 écluses-21.8 km)

Dimanche 15 juillet 2018 Pont-Coblant-Châteauneuf-du-Faou (7 écluses- 20.1 km)

Lundi 16 juillet 2018 Châteauneuf-du-Faou (Fête nautique)

Mardi 17 juillet 2018 Châteauneuf-Pont-Triffen (9 écluses -20 km)

Mercredi 18 juillet 2018 Pont-Triffen- Pont-er-Bros (7 écluses- 11.8 km)