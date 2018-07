Publié le 13 juillet 2018 par admin

Le tourisme industriel est en plein essor. La biscuiterie de la pointe du Raz est aussi précurseur dans ce domaine. En 2015 et dans l’hexagone, c’est plus de 13 millions de visiteurs qui se sont intéressés à la visite de lieux de production. La biscuiterie de la pointe du Raz a fait le pari d’accueillir des touristes et de capter cette manne touristique. Elle propose une nouvelle scénographie cet été.

Jean Collin a repris avec son père, il y a une vingtaine d’années, la Biscuiterie de la pointe du Raz, fondée en 1936. Il nous explique l’évolution de la biscuiterie et la proposition pour accueillir pour les touristes.

Quel déclic permettait à l’entreprise d’être mis sur les rails du tourisme industriel ?

Ce tourisme industriel permet-il de créer de nouveaux liens avec la clientèle locale ?

Depuis 25 ans, la Biscuiterie de la Pointe du Raz et la Laiterie Le Gall sont partenaires, faisant de la laiterie le fournisseur officiel de la biscuiterie en beurre de baratte. Ces deux entreprises phares du paysage culinaire breton travaillent ensemble autour de cet ingrédient indispensable à la recette des spécialités bretonnes. Plaçant au cœur de ses préoccupations l’approvisionnement en produits locaux et la qualité de ses produits, la Biscuiterie de la Pointe du Raz s’appuie sur ce partenariat avec le leader national en beurre cru et beurre de baratte pour proposer à ses clients des recettes artisanales de qualité. Crise du beurre ou pas. Ce partenariat était-il utile dans ce contexte ?