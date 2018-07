Publié le 13 juillet 2018 par admin

Installée dans le Finistère depuis quelques années, Mathilde Bouvard est artiste peintre et thérapeute, inspirée par la médecine chinoise. A la source de ses pratiques, le vivant et ses énergies : biologie, mycologie, physique quantique… elle a même monté une exposition, Liens, où art et science se mêlent intimement.

Peinture, sculpture, musique et création sonore composent l’exposition Liens. Et les sciences inspirent les arts, en particulier la physique quantique et la mycologie. Car la médecine chinoise et le taoïsme ont une vision globale du vivant, loin de l’opposition bien/mal qu’on privilégie souvent sous nos latitudes. Tout est imbriqué. C’est ce qui a attiré Mathilde Bouvard vers cette philosophie et cette cosmologie, et c’est ce qui inspire aussi sa peinture…et même sa sculpture un art qu’elle aborde depuis peu. Elle y est venue en montant l’exposition Liens.

L’art des mélanges

Liens est une exposition pluridisciplinaire qui associe la musique et la création sonore, signée Raphael Gouvy et Claire Fenateau, les installations plastiques d’Anne Da Silva et de Lucie On the Moon, les toiles de Mathilde Bouvard.

Sa peinture est abstraite, inspirée par les éléments et le rapport à la nature… les couleurs (fabriquées par l’artiste) y prennent un véritable relief, le tout dans un parfait équilibre serein.

Après Berlin et le Faou, l’exposition Liens poursuit son chemin :

Le 22 juillet 2018 au Festival Art&Plancton à Port-Louis dans le Morbihan

Du 3 août au 16 septembre 2018 au Château de Keriolet à Concarneau

