Le Parc naturel régional d’Armorique porte la candidature du territoire pour obtenir le label Unesco de Géoparc. Toutes les idées et tous les ambassadeurs sont les bienvenus pour soutenir le projet.

Noémie Courant la chargée de mission #Géopark pour le PNRA fait le point sur la candidature à l’occasion du festival du centre de la terre à Crozon.

Une enquête est en cours pour recueillir vos idées sur les sites à valoriser dans le cadre de cette candidature

Il existe 7 géoparcs en France et bien davantage dans le monde. Le “Géopark en Armorique” sera le premier situé sur la façade Atlantique.

Le patrimoine géologique valorisé

C’est un label qui date d’une vingtaine d’années et qui s’appuie sur le socle de la géologie pour valoriser un territoire : développement durable, tourisme, animation, éducation scientifique… Les richesses du sous-sol de la presqu’île de Crozon, du Menez Hom, des monts d’Arrée, justifient largement la labellisation de notre territoire dont la candidature sera présentée officiellement en 2020.

D’ici là, il faut étoffer le dossier. C’est la mission de Noémie Courant au sein du PNRA dont l’équipe et les élus ont visité en avril 2018 le géoparc des Causses du Quercy et rencontré le réseau des géoparcs français.

Tous les acteurs du territoire impliqués

Ils y ont pioché des idées pour développer le tourisme local grâce à la géologie : par la création de géoproduits comme les chocolats, les menus inspirés du patrimoine géologique. Sols, roches et minéraux sont en fait à l’origine de tant d’activités et de créations humaines : agricultures typiques et produits du terroir, bâtiments et ouvrages architecturaux, etc.

Il ne manque plus que des idées, et surtout des ambassadeurs, pour s’approprier cette candidature. C’est donc aux habitants du territoire de s’impliquer. Des rencontres et ateliers participatifs ont lieu régulièrement, et une enquête est en cours :

